Relacionamento: 3 coisas que VOCÊ PRECISA FAZER antes de ir morar com o seu parceiro

3 coisas que VOCÊ PRECISA FAZER antes de ir morar com o seu parceiro Imagem: reprodução GShow (Karla Bittencourt/Globo)

Na teoria, encontrar um parceiro com quem você possa partilhar a vida juntos, sob o mesmo teto, é lindo, mas na prática, a tomada de decisão de ir morar com alguém requer muita atenção, principalmente financeira. Segundo o site Psychology Today, existem 4 tópicos essenciais que você precisa concordar com o se conjugue antes de morar juntos. Confira.

1. Decida como vai organizar seu dinheiro

Parece até simples, mas o primeiro tópico consiste em conversar sobre como vocês irão dividir as contas de casa. Juntar o dinheiro de ambos e depois pagar as contas? As despesas serão individuais? Segundo a pscióloga Joyce Marter, o ideal a se fazer é escolher entre essas opções:

Junte todo o seu dinheiro e compartilhe tudo;

Crie uma conta conjunta para despesas conjuntas;

Viva como colegas de quarto e simplesmente divida as contas e despesas;

Uma pessoa assume a responsabilidade financeira praticamente total pela outra (caso a outra não saiba se controlar financeiramente ou esteja passando por algum problema financeiro).

2. Crie um orçamento doméstico

Outra dica valiosa é criar um orçamento doméstico, que consiste em pensar nos gastos e como cada um vai ficar responsável por um tipo de despesa. “Reveja o orçamento familiar mensalmente para se certificar de que está no caminho certo”, indica Joyce.

3. Estabeleça limites finaceiros

Não são todas as pessoas que possuem um controle financeiro, por isso, ao morar juntos, é preciso discutir e estabelecer limites. Uma boa dica é consultar sempre um ao outro caso a compra ultrapasse X valor. Caso um dos dois na relação seja mais ‘gastão’, pergunte se essa pessoa não quer ajuda para aprender a se controlar.

