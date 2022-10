Perfumes da indecisão: essas fragrâncias nacionais são PERFEITAS para qualquer momento

Vivendo em uma rotina cada vez mais apertada, não é sempre que você vai ter tempo de pensar em qualquer perfume utilizar, não é mesmo? Por esse motivo que os perfumes da indecisão são a salvação. Essas fragrâncias são aquelas que combinam com qualquer ambiente, clima e horário do dia, que você não vai precisar se preocupar se o aroma esta incomodando ou não. Confira:

214 Jasmim & Patchouli - O Boticário

Um perfume floral frutado bem equilibrado. Por ser um aroma fresco, cai melhor durante o dia, mas também é super bem-vindo em eventos noturnos.

As notas de topo são Pera, Pomarose, Bergamota e Toranja as notas de coração são Jasmim, Pêssego, Lírio-do-Vale e Framboesa as notas de fundo são Almíscar, Âmbar e Baunilha de Madagascar.

Una Artisan - Natura

Aparecendo pela primeira vez em listas aqui do Metro World News, esse perfume lançado em 2017 é mais sofisticado do que o anterior, com um aroma ferventemente adocicado, que abre frutado. Elegante e versátil.

As notas de topo são Pera, Mandarina, Cassis, Folhas Verdes, Pimenta Rosa, Bergamota e Tagetes. As notas de coração são Rosa, Peônia, Lírio-do-Vale, Jasmim e Jacinto e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar, Patchouli ou Oriza, Musgo de Carvalho, Sândalo e Madeira de Cashmere.

Elysée Succès - O Boticário

Um perfume mais noturno, mas que também combina com compromissos diurnos. Ideal para quem gosta de perfumes mais misteriosos e sensuais.

As notas de topo são Ameixa, Cassis, Ládano e Bergamota. As notas de coração são Rosa Negra, Rosa de Maio, Peônia, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Baunilha, Patchouli ou Oriza, Cedro, Musgo e Almíscar.

Luna - Natura

Uma fragrância chipre com um aroma agradável, perfeito para ser utilizado no dia-a-dia.

As notas de topo são Mandarina Italiana, Frutas Vermelhas, Pimenta Rosa, Maçã, Pêssego, Ameixa e Extrato de CO2. As notas de coração são Óleo de Rosa, Óleo de Rosa turca, Jasmim Sambac, Jasmim Egípcio, Néroli tunisiano e Violeta e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Cedro, Almíscar, Notas Doces, Baunilha, Âmbar, Maltol e Extrato de CO2.

