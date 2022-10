Os signos do zodíaco mais rebeldes no amor

Quando se trata de amor, alguns signos do zodíaco podem ser muito rebeldes e sempre estão embarcando em aventuras que fogem do comum.

Confira quais são:

Áries

O ariano sempre será conhecido por sua independência e capacidade de quebrar as regras sem medo. Ele vive o amor buscando emoções fortes e pode embarcar em aventuras que movimentam bastante sua vida amorosa. Este signo sempre passará a sensação de que tudo é possível.

Gêmeos

O geminiano é despreocupado e independente, por isso sempre vai em busca de novos horizontes e ultrapassa os próprios limites com muita inteligência, simpatia e sagacidade. No amor, ele embarca em parcerias que são se repetem muita vezes na vida e busca conexões que entregam fantasias que fogem do normal.

Sagitário

O sagitariano está sempre aberto para o que não é convencional e gosta de viver novas experiências. Ele pode ter coragem de embarcar em aventuras sem pensar no amanha e manterá seu espirito libre para novas emoções. Nem todo mundo consegue acompanhar tantos movimentos diferentes no amor.

Aquário

O aquariano vive o amor com rebeldia e não se importa com as normas. Ele quer aproveitar o momento, mas também não está preocupado de suprir expectativa ou ser aprovado pelos outros. Seu encanto sempre sai do comum e ele ama as surpresas.

