Não use esses perfumes no seu trabalho!

Quem já está imerso no mundo da perfumaria provavelmente já sabe que nem todas as fragrâncias combinam com qualquer clima, ambiente e hora do dia. E como o trabalho é uma das atividades que mais ocupam o tempo, é lá que você vai passar mais horas perfumados. Então é melhor se atentar às fragrâncias que não combinam com o ambiente corporativo. Veja a lista a seguir feira pelo influencer Luís Jordão com os perfumes que não devem ser utilizados no escritório em virtude dos aroma bombástico.

Joop! Homme

Essa é uma fragrância quente e adocicada, ideal para eventos noturnos e dias frios. APENAS! É uma ótima fragrância, porém com muita potência.

As notas de topo são Flor de Laranjeira, Mandarina, Bergamota e Limão de Amalfi. As notas de coração são Canela, Heliotrópio, Jasmim, Cardamomo e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Mel, Tabaco e Vetiver.

A*Men - Mugler

Outro perfume ‘proibido de ser utilizado em ambientes de trabalho é o clássico A*Men, de Mugler. Segundo o especialista Luís, o perfume tem uma ótima fixação, que chega em torno de 16 horas, mas ela só será útil caso você queira chamar a atenção em uma balada, por exemplo. Fora disso, ela vai apenas incomodar as pessoas próximas.

As notas de topo são Lavanda, Hortelã, Notas Frutadas e Especiadas, Coentro, Notas Verdes e Bergamota. As notas de coração são Caramelo, Patchouli ou Oriza, Mel, Leite, Cedro, Jasmim e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Café, Patchouli ou Oriza, Baunilha, Fava Tonka, Benjoim, Âmbar, Sândalo e Almíscar.

1 Million Paco Rabanne

Essa é uma das fragrâncias importadas mais cobiçadas entre os homens, contudo, alguns acabam exagerando e utilizando esse perfume em todos os ambientes. Tanto que, para quem gosta de colecionar perfumes, esse aroma já ficou até ‘batido’.

As notas de topo são Mandarina Sanguínea , Toranja e Hortelã. As notas de coração são Canela, Notas Especiadas e Rosa e as notas de fundo são Âmbar, Couro, Notas Amadeiradas e Patchouli Indiano.

