Não é Prada, mas Miranda Priestly ficaria orgulhosa! Anne Hathaway brilhou com blazer de tweed rosa

Anne Hathaway não é só conhecida pelo público pelos filmes que atuou, como’O Diabo Veste Prada’, ‘O Diário da Princesa’, da Disney, ‘Os Miseráveis’ e ‘Um senhor estagiário’, mas também pelo seu bom gosto no mundo fashion.

A atriz sempre acerta nas peças e dá um toque único a todas as roupas que veste. Seja qual for a estação, Hathaway sabe bem acompanhar as tendências de moda e segui-las. Por isso, seus looks sempre dão às pessoas o que falar devido à beleza e elegância com que os usa. Para o lançamento do seu novo filme não seria diferente.

Homenagem a Andy Sachs?

Nesta semana, seu look orgulharia mesmo a personagem de sua chefe, em O Diabo Veste Prada, Miranda Priestly. Com um casaco da marca Versace, Anne apostou no rosa e acertou lindamente, lembrando a sua própria personagem do filme, Andy Sachs.

A cabeleireira da atriz, Erin Walsh, foi a responsável por exibir o look em sua conta oficial do Instagram, onde a atriz é vista com um blazer de tweed rosa com meias, saia Versace e botas da estilista francesa Elizabeth Marant; Bolsa Bvlgari e óculos de sol. Aliás, a tendência de óculos de sol em pleno outono, é possível que venha muito forte por aqui também no próximo ano, segundo o site Nueva Mujer.

Desta vez, a atriz está promovendo um dos filmes mais esperados do ano, ‘Armaggedon Time’, onde interpretará uma mãe dos anos 80 que enfrentará o processo de crescimento e desenvolvimento da adolescência do filho.

Hathaway é amada por empresas como Valentino, e já foi vista em inúmeras passarelas com seus icônicos looks cor-de-rosa da tendência ‘Barbiecore’, mas também não deixa a desejar quando muda o tom: o look branco que usou para a Moncler para a comemoração dos 70 anos da marca foi deslumbrante também.