Krzywy Las: veja os mistérios e as teorias sobre a ‘floresta torta’ da Polônia Imagem: reprodução Instagram (@gdziewpolscenaweekend).

Naturalmente, uma árvore cresce reto, com algumas pequenas curvaturas, e no topo alguns galhos começam a sair, correto? Parece que essa ‘regra’ não se aplica às árvores da vila de Nowe Czarnowo, na Pomerânia Ocidental, noroeste da Polônia. A floresta Krzywy Las, traduzido sugestivamente para “Floresta Torta” possui pinheiros justamente nessa posição.

São cerca de 400 árvores que crescem de forma idêntica, com troncos curvados em sua base, em uma espécie de tronco ou um ponto de interrogação ao contrário. Mas qual será o motivo dessas árvores crescerem ‘rebeldes’?

Segundo Gary Coleman, professor de ciências vegetais e arquitetura paisagística da Universidade de Maryland, a curvatura é uma espécie de “resposta gravitacional” . Em entrevista ao The Washington Post, ele explica que as plantas, em sua maioria, interagem contra a força da gravidade e crescem em direção aos raios de sol, mas por algum motivo, os pinheiros da Krzywy Las crescem horizontalmente nos primeiros anos de vida.

“Desde que o caule esteja na horizontal à gravidade, a planta tem um mecanismo pelo qual pode se reorientar”, explica o acadêmico. O professor diz que a anormalidade também pode ser em virtude de um evento natural muito forte, como uma ‘tempestade local’.

Já a Faculdade de Artes e Ciências da Universidade da Pensilvânia diz que a explicação mais plausível a neve, com as árvores da região sendo esmagadas por grossas camadas de gelo quando ainda estão nascendo.

Outra teoria ainda diz que os caules têm esse formato em virtude de um trabalho manual do próprio ser humano e possuem essa curvatura como praticidade, para a construção de móveis com curvas. Datadas dos anos 1925 e 1928, é provável que a ideia tenha sido deixada de lado com a Segunda Guerra Mundial se aproximando.

