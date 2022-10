Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 21 a 23 de outubro de 2022

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 21 a 23 de outubro de 2022:

Áries

Não dê atenção às fofocas e evite ser tão sensível a situações que você não pode controlar; lembre-se de que seu signo sempre será vítima de más energias, portanto, mantenha-se sempre forte e verá que sairá vitorioso de qualquer situação desconfortável.

Você terá a oportunidade de conhecer pessoas mais sintonizadas com sua vida amorosa. Além disso, você receberá uma proposta no trabalho.

É importante que você sempre movimente os móveis para que a energia não fique estagnada. Quem tem um parceiro deve evitar brigar por ciúme; o melhor de um relacionamento é a confiança. Você recebe um convite.

Touro

Será um fim de semana de muita diversão e passeios com amigos e familiares: nem tudo é trabalho e é importante manter laços familiares sólidos e fortes. Você receberá dinheiro que não esperava.

Tenha cuidado com seu parceiro, tente falar com clareza e defina sua relação amorosa para que não sinta mais tantas dúvidas. Compras e novos passos.

Quem é solteiro terá um novo amor que será do signo de Escorpião ou Aquário que será muito compatível. Cuide do seu trabalho, pois haverá reajustes e mudanças de emprego; converse com seus superiores e fique atento a oportunidades.

Gêmeos

Cuidado com energias complexas e evite tomar grandes decisões. Passe muito perfume para cortar as energias negativas, pois a sensibilidade está em alta.

Muitos movimentos em sua vida pessoal. Você receberá um convite para uma viagem em dezembro. Você conversará com seu parceiro e pode decidir dar um tempo ou ficar em paz em sua vida sentimental.

Cuidado com problemas de garganta. Tente administrar sua vida financeira para tempos futuros. Os geminianos solteiros encontram um amor do signo de Áries ou Libra que será muito compatível.

Câncer

A boa sorte vai chega durante todo o final de semana. A oportunidade de crescer mais financeiramente e em sua vida pessoal chegará. Você receberá um convite para uma viagem com seu parceiro e amigos.

Você vai receber dinheiro e pode crescer ou fazer um investimento. Cuidado com as dores estomacais e intestinais. Você é muito bom em comunicação e isso pode melhorar sua vida profissional.

Os cancerianos solteiros amarão apaixonadamente, mas sem compromisso. Não entre nos problemas dos outros, concentre-se nos seus problemas.

Leão

Haverá mudanças radicais em sua vida profissional e as energias são intensas ao seu redor. Tente não discutir com ninguém e fique o mais longe dos problemas.

Evite fazer uma viagem ou tomar decisões definitivas. As energias positivas estarão a seu favor e sua saúde melhora, assim como a autoestima.

Os leoninos que estão em um relacionamento experimentarão uma excelente situação amorosa e podem pensar em morar juntos. Dinheiro recebido e consertos.

Virgem

Fim de semana de sorte para o seu signo. Chegam várias surpresas agradáveis que o farão sentir-se bem. Você receberá um convite.

Evite comprar coisas que você não vai usar e economize para o mês de dezembro. Com seu parceiro, você discutirá problemas, mas deve tentar se acalmar e se apoiar.

Um negócio surgirá ou oportunidade no trabalho. Cuidado com problemas intestinais ou estomacais; melhore sua alimentação. Você continuará tendo a sorte de conhecer pessoas muito parecidas com você e terá um parceiro estável logo.

Libra

Este fim de semana você terá alguns problemas familiares ou no relacionamento. Lembre-se que de ser sincero, mas tente não levar a sério o que dizem de ruim; deixe tudo fluir em sua vida.

Você receberá vários presentes que não esperava. Você também verifica documentos ou planeja viagens. Convites.

Um amor do passado está procurando por você para resolver problemas: escute e converse com ele para ficar em paz. Você é uma pessoa muito boa, mas tente colocar mais firmeza em sua vida profissional.

Escorpião

Fim de semana em que você terá muitas dúvidas em sua vida amorosa, por isso pense bem. A vontade de dar um tempo pode surgir e é preciso evitar pensamentos muito apreensivos e tomadas de decisões precipitadas.

Um novo amor de Câncer ou Virgem chega e eles serão muito compatíveis com você. Atencao com problemas renais. Você é convidado para algo que não esperava. Um presente.

Sagitário

Você vai se lembrar de um amor que não está mais com você; é hora de esquecer essa fase e começar a conhecer pessoas que sejam mais compatíveis com você para que você fique em paz com sua vida sentimental.

Este fim de semana você terá energias intensas por problemas de trabalho. Cuidado com a sensibilidade das energias dos outros e más vibrações.

Você compra roupas ou se planeja para uma ocasião; lá você vai conhecer pessoas apaixonadas muito interessantes que vão o encher de energia.

Capricórnio

No dia 21 de outubro você resolverá vários problemas legais e questões do passado, lembre-se que nesse dia as energias positivas estarão do seu lado.

Você deve sempre ler o que você vai assinar. Convite para fazer uma viagem ou visitar parentes. Haverá mudanças repentinas em seu trabalho.

Você terá muita compatibilidade no amor com Áries e Virgem que será seu parceiro ideal. Será um fim de semana de muita paixão. Tente continuar com o exercício para que você fique mais saudável e durma mais.

Aquário

Esses dias você vai refletir muito sobre não ser tão orgulhoso e pedir perdão a quem você machucou para que seu coração fique em paz. Será um fim de semana cheio de diversão e festas.

Você comemora. Você revisa situações pendentes para não ficar sobrecarregado na próxima semana.

Dias de muito trabalho e revisões com seus chefes, então tente ter tudo em ordem, lembre-se que uma promoção está chegando e você deve ser muito responsável e pontual.

Tenha cuidado com problemas de infecção sexual ou de pele. Lembre-se de que seu signo é dominado pelo desejo e não pela razão, o que pode complicar as coisas.

Peixes

Começa uma nova era para o seu signo e você poderá alcançar seus objetivos e metas de vida. Você analisará o que deve mudar em seu trabalho para ser melhor.

O dinheiro extra chega até você ou alguém paga uma dívida do passado. Você recebe um convite para sair. Uma festa. Cuidado com as dores nas costas e tente deixar o estresse de lado.

Ignore as fofocas ou problemas com seu ex, lembre-se que você só precisa ficar de fora dessa situação. Um amigo pedirá dinheiro emprestado. Sua melhor compatibilidade no amor será com Escorpião e Gêmeos.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!