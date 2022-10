Com nova atualização, WhatsApp já impende usuário de tirar print do modo ‘visualização única’

Com uma nova atualização, o app de mensagens WhatsApp já bloqueia usuários de tirarem print do modo ‘visualização única’.

O novo limite de privacidade começou a ser liberado recentemente, como detalhado pelo portal ‘Choquei’.

Com o modo de visualização, é possível enviar fotos e vídeos que desaparecem da conversa no WhatsApp depois que a pessoa para quem você enviou a mensagem abre o arquivo de mídia uma vez.

O arquivo de mídia não fica salvo nas Fotos nem na Galeria da pessoa para quem você enviou a mensagem.

No entanto, isso mudou com o ajuste: a limitação é aplicada em celulares com os sistemas Android e iOS (da Apple).

Como limite, também não é possível ver uma mensagem de visualização única no PC:

“Você recebeu uma mensagem de visualização única. Por motivos de privacidade, você só pode abrir essa mensagem no seu celular”, informa uma mensagem de alerta.

Novo recurso de privacidade gerou debate nas redes sociais

“Acho ótimo, não faz sentido ser visualização única e a pessoa tirar print né?”, comentou um usuário. “Finalmente, tava inútil antes essa visualização única”, escreveu ou.

“Tem que avisar da tentativa também. Se alguém usa visualização única e a outra pessoa desrespeita não é confiável - especialmente se envolver algo extremamente íntimo”, detalhou outro.

"Eu achei isso péssimo, as vezes estou ocupado e vejo as mensagens rápido. Por isso, tiro print da foto pra saber o que era depois".