A nova imagem surpreendente captada pelo Telescópio James Webb da NASA

Astrônomos olhando para o universo primitivo fizeram uma descoberta surpreendente usando o Telescópio Espacial James Webb da NASA: um aglomerado de galáxias massivas em processo de formação em torno de um quasar extremamente vermelho.

Como detalhado pela NASA, o resultado expandirá nossa compreensão de como os aglomerados de galáxias no início do universo se uniram e formaram a teia cósmica que vemos hoje.

Um quasar, um tipo especial de núcleo galáctico ativo (AGN), é uma região compacta com um buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia. O gás caindo em um buraco negro supermassivo torna o quasar brilhante o suficiente para ofuscar todas as estrelas da galáxia.

O quasar Webb explorado, chamado SDSS J165202.64+172852.3, existia há 11,5 bilhões de anos. É incomumente vermelho não apenas por causa de sua cor vermelha intrínseca, mas também porque a luz da galáxia foi desviada para o vermelho por sua vasta distância.

Como detalhado pela NASA, isso fez com que o Webb, com sensibilidade incomparável em comprimentos de onda infravermelhos, fosse perfeitamente adequado para examinar a galáxia em detalhes.

Este quasar é um dos mais poderosos núcleos galácticos conhecidos que foram vistos a uma distância tão extrema. Os astrônomos especularam que a emissão extrema do quasar poderia causar um “vento galáctico”, empurrando o gás livre para fora de sua galáxia hospedeira e possivelmente influenciando muito a formação futura de estrelas lá.

Estudos anteriores do Telescópio Espacial Hubble da NASA e outros observatórios chamaram a atenção para os poderosos fluxos do quasar, e os astrônomos especularam que sua galáxia hospedeira poderia estar se fundindo com algum parceiro invisível.

Como detalhado pela NASA, a equipe não esperava que os dados NIRSpec de Webb indicassem claramente que não era apenas uma galáxia, mas pelo menos mais três girando em torno dela. Graças aos espectros sobre uma ampla área, os movimentos de todo esse material circundante puderam ser mapeados, resultando na conclusão de que o quasar vermelho era de fato parte de um denso nó de formação de galáxias.

Usando as observações do NIRSpec, a equipe conseguiu confirmar três companheiros galácticos deste quasar e mostrar como eles estão conectados. Dados de arquivo do Hubble sugerem que pode haver ainda mais.

As três galáxias confirmadas estão orbitando umas às outras em velocidades incrivelmente altas, uma indicação de que uma grande quantidade de massa está presente. Quando combinado com o quão próximo eles estão na região ao redor desse quasar, a equipe acredita que isso marca uma das áreas mais densas conhecidas de formação de galáxias no início do universo.

Ainda de acordo com as informações, a matéria escura é um componente invisível do universo que mantém as galáxias e aglomerados de galáxias juntos, e acredita-se que forma um “halo” que se estende além das estrelas nessas estruturas.

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA