30 dias para a Copa: veja os dias, horários dos jogos do Brasil e outros fatos curiosos sobre a competição

Faltam exatos 30 dias para a abertura da Copa do Mundo de 2022. Neste ano, a competição ocorre em meses diferentes, saindo dos tradicionais junho e julho para os meses de novembro e dezembro, devido às altas temperaturas no meio do ano no Catar, país-sede da competição.

A abertura acontece no dia 20 de novembro, um domingo, com o jogo inaugural entre Qatar e Equador, no Estádio Al Bayt, a partir das 13h (horário de Brasília), sendo o único jogo do dia. Já o encerramento é previsto para 18 de dezembro, também um domingo.

Jogos do Brasil

Pelo Grupo G, o Brasil faz a sua estreia contra a seleção da Sérvia no dia 24 de novembro, quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), , no Estádio Nacional de Lusail.

Após a sua estreia, a seleção brasileira joga no início da semana seguinte, em jogo contra Suíça, na segunda-feira (28), desta vez mais cedo, às 13h, no Estádio 974.

Para fechar essa primeira fase, o Brasil enfrenta Camarões no dia 2 de dezembro, sexta-feira, também às 16h e de volta ao Estádio Nacional de Lusail.

Convocação

A convocação final dos 26 jogadores que irão disputar o hexa também está próxima. O técnico Tite vai anunciar o time no dia 7 de novembro, segunda-feira. Contudo, na data de hoje (21), 55 nomes com os pré-convocados já foram enviados à Federação Internacional de Futebol (FIFA), mas a equipe optou por não revelar os nomes ao público.

Os últimos amistosos da seleção antes da Copa foram contra as seleções de Gana e Tunísia. Os jogadores chamados para esses jogos foram:

Goleiros

Alisson (Liverpool);

Ederson (Manchester City);

Weverton (Palmeiras).

Zagueiros

Marquinhos (PSG);

Éder Militão (Real Madrid);

Thiago Silva (Chelsea);

Bremer (Juventus);

Ibañez (Roma).

Laterais

Danilo (Juventus);

Alex Sandro (Juventus);

Alex Telles (Sevilla).

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United);

Bruno Guimarães (Newcastle);

Fred (Manchester United);

Fabinho (Liverpool);

Lucas Paquetá (West Ham);

Everton Ribeiro (Flamengo).

Atacantes

Neymar (PSG);

Vini Jr (Real Madrid);

Raphinha (Barcelona);

Antony (Manchester United);

Richarlison (Tottenham);

Pedro (Flamengo);

Roberto Firmino (Liverpool);

Matheus Cunha (Atlético de Madrid);

Rodrygo (Real Madrid).

Álbum da Copa

Mesmo a competição permitindo 26 convocações, o álbum da Copa, de responsabilidade da Panini, conta com espaço para apenas 18 nomes. Os escolhidos para compor a seleção brasileira foram

Goleiros : Alisson e Ederson;

: Alisson e Ederson; Laterais : Danilo e Alex Sandro;

: Danilo e Alex Sandro; Zagueiros : Militão, Marquinhos e Thiago Silva;

: Militão, Marquinhos e Thiago Silva; Meio-campistas: Fred, Paquetá, Fabinho, Casemiro e Philippe Coutinho;

Fred, Paquetá, Fabinho, Casemiro e Philippe Coutinho; Atacantes: Vinicius Jr., Richarlison, Gabriel Jesus, Antony, Neymar e Raphinha.

Em 2018, ano da última competição, a empresa quase acertou todos os jogadores, errando apenas Daniel Alves e Giuliano, que não foram para a Copa da Rússia, mas estavam no álbum.