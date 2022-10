Se você pode resolver o enigma do FBI, você é inteligente o suficiente para ser um agente especial - é mais complicado do que você pensa

Investigar um crime pode ser um esforço incompreensível. Pensando nisso, um jovem chamado Matthew Palandra, conhecido como @themagicmatt no TikTok, compartilhou um enigma que dirá se você pensa como um detetive.

“De acordo com o FBI, se você pudesse resolver esse enigma, poderia ser inteligente o suficiente para se tornar um agente especial”, disse ele.

Para acertar, é importante prestar atenção em cada detalhe da história, como detalhado pelo site The Sun.

“Um homem e uma mulher saem para beber em seu primeiro encontro,” Matthew começou.

“É um dia de verão escaldante, então enquanto o homem e a mulher estão esperando por suas refeições, ambos são servidos com um copo de água gelada”.

“A mulher está suando muito e com muita sede, então ela bebe três copos de água gelada logo no início, enquanto o homem só tomou goles de água durante a refeição”.

“Mais tarde naquele dia, o homem manda uma mensagem para a mulher dizendo que está doente e se sente extremamente fraco”.

“E antes da meia-noite, o homem é declarado morto pela polícia.

“A mulher é levada para interrogatório e descobriu-se que tanto ela quanto as bebidas do homem foram envenenadas.”

A pergunta: Por que o homem morreu, mas não a mulher?

Segundo o site The Sun, a resposta foi revelada nos comentários por muitos que adivinharam corretamente.

Supostamente, o veneno estava no gelo, mas como a mulher bebeu tão rápido, o gelo nunca derreteu, então ela nunca bebeu o veneno.

O homem, por outro lado, tomou goles lentos, ingerindo o veneno que derretia na água.

Texto com informações do site The Sun