Relacionamento: 4 provas de que sua visão sobre amor está ERRADA

Romantismo, paixão duradoura e amor de conto de fadas são características presentes no desejo de diversas pessoas que desejam entrar em um relacionamento sério. Contudo, é necessário manter os pés no chão, pois a outra pessoa é tão humana quanto você, podendo não preencher todas as suas expectativas.

Embora nem tudo seja um mar de rosas, ralações amorosas saudáveis existem na vida de diversos pares. Contudo, é necessário conduzir o compromisso de forma madura e responsável.

Ter uma visão errada sobre como “amar” pode atrapalhar todos os seus planos, colocando sua felicidade em cheque. Para entender quais tipos de pensamentos atrapalham essa base, confira as quatro visões que necessitam ser deixadas de lado. Conteúdo abaixo adaptado do portal Nueva Mujer.

1 – A base do amor romântico é “O amor pode fazer tudo”

Não é porque duas pessoas se amam que nada poderá dar errado. Muitas vezes se acredita que quando duas pessoas se amam não há problemas que atrapalhem seus sentimentos.

Se vamos pensar nessa inconsistência, significa que ao sinal do primeiro problema grave que surgir pode ser interpretado como falta de amor, o que é algo totalmente falso. Pensar desta forma traz infelicidade quando se trata de tentar encontrar tal relacionamento perfeito.

2 – Encontrar a “metade da laranja”

Este é um dos erros mais comuns quando se trata de amor romântico. Vem carregado com a ideia de que existe apenas uma pessoa em todo o planeta terra que é capaz de nos fazer felizes, o que se configura como desespero constante.

Com o mito da cara-metade ou metade da laranja, pretendemos idealizar a pessoa dos nossos sonhos, sendo algo totalmente impossível de projetar para o real. Por mais ideais que tenhamos do nosso “parceiro perfeito”, muitas vezes nos apaixonamos por alguém que não cumpre nada do que se sonhava.

3 – Amor romântico: bom sexo é sinônimo de parceiro perfeito

Pessoas podem confundir uma experiência boa sexual com a idealização de que essa pessoa te entende totalmente e é feita para você.

O sexo não influencia os sentimentos como é pensado, pois muitos parceiros casuais podem oferecer uma boa experiência na cama, porém zero conexão afetiva.

4 – Ciúme significa amor puro

O ciúme nada mais é do que o reflexo de inseguranças materializadas na pessoa que internamente se classifica como “propriedade”. Muitos têm a ideia torta de que se não há ciúme não há amor, quando na verdade isso é sinônimo de confiança saudável entre o casal.

O amor romântico, em muitos casos, se trata de projeções vistas em filmes, livros, novelas e afins. A vida real requer outra tratativa.