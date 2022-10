Por que é praticamente impossível beber leite de porco?

Com a evolução humana da tecnologia, foi possível se alimentar e transformar diversos tipos de ‘coisas’ em alimentos. Contudo, os humanos ainda esbarram em algumas dificuldades, seja em alimentos venenosos ou por não conseguir adaptar os recursos. Um exemplo é o leite vindo do porco que, segundo o site Megacurioso, poderia ser uma outra alternativa popular assim como o leite de vaca, mas questões financeiras impedem.

De acordo com o site, o teor de gordura do leite de porco é de 8,5%, já o que é consumido pelas pessoas, como o de vaca, chega a 3,5%, ou seja, pode ser considerado até mais nutritivo e não é uma diferença muito grande, não é mesmo?

Contudo, existe um problema simples nessa equação: porcos não deixam os humanos ordenhá-los e ficam muitos agressivos nesse momento, principalmente as mães, diferentemente das vacas que ficam tranquilas quando estão sendo ordenhadas. Ou seja, trabalhar com leite de pouco daria muito mais trabalho.

Uma outra questão está na quantidade. Ainda de acordo com a publicação, um porco fêmea tem quatorze tetas, mas que só produzem leite por cerca de quinze segundos. Já as vacas possuem somente quatro tetas, que facilita a ordenha e produz leite por mais de dez minutos. Então para cada 5,8 litros de leite de provo produzido, uma vaca chega a 29,5 litros.

Por último, durante a lactação (produção de leite), as porcas não conseguem engravidar novamente, diminuindo a produção de leite em larga escala. Tudo isso não é viável economicamente.

Existem exceções

Mesmo com todas as dificuldades, algumas pessoas se arriscam. Como os produtores das fazendas Piggy’s Palace e The Courtyard Dairy, que ficam m na Holanda e na Escócia. A partir da produção do leite de porco, eles fazem queijos vendidos localmente. Pela quantidade de gordura presente, o queijo se torna mais cremoso.

Outro país que aposta na produção de leite desse tipo de queijo é a Itália, especificamente na Toscana. Lá existe Porcorino (ou Porcherino), chamado de “o queijo mais raro do mundo”, produzido em fazendas específicas. Em um leilão, 1 kg de queijo de leite de porca pode custar até US$ 2.500 (mais de 13 mil reais na cotação do dia 20 de outubro às 9h).

