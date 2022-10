Os signos que se conectam com o sexto sentido

Durante este fim de semana, alguns signos do zodíaco podem ter uma conexão especial com a intuição e com o sexto sentido.

Confira quais são e como isso pode acontecer:

Virgem

A sensibilidade ficará muito mais em alta e é importante ter cuidado, preservando a sua energia e ficando com os olhos mais abertos para intuições. Como o sexto sentido aumenta também, é tempo de ter decisões mais saudáveis e manter o controle diante de alguns impulsos. As conversas tendem a ser profundas e muitos podem focar em decisões grandes.

Libra

Os sonhos e o sexto sentido estão em alta, o que pede atenção com os sinais que podem chegar, É hora de meditar e refletir para aumentar ainda mais o potencial dessa energia. Lembre-se de tentar se manter positivo e com pessoas que também fazem trocas mais pacificas. No amor, algumas compreensões podem ser recebidas para ajudar a fazer escolhas mais sábias.

Escorpião

Novos olhares despertam e você pode acessar o sexto sentido de forma muito mais aguçada agora. Lembre-se de descobrir alguns caminhos com calma, mas abrindo o coração sem medo. Se você quer fazer a diferença ou realizar uma transformação, permita que o amor e o entendimento o direcionem para o lugar certo.

Aquário

Você está olhando para dentro e para o lar com muito sexto sentido agora, o que certamente o colocará no centro de novos capítulos. Use seu carisma, intuição e coragem para explorar esses caminhos e permita-se sentir emoção. Lembre-se que algumas coisas só podem ser iniciadas por você e ninguém mais.

