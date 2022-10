Os signos do zodíaco que podem se apaixonar

Alguns signos do zodíaco podem ser tocados pelo amor durante os próximos dias e é preciso se preparar!

Confira quais são os signos e como isso pode acontecer:

Câncer

Momento de busca de prazer e novas energias que renovam sua esperança. Novas pessoas podem entrar em seu caminho e a chance de se apaixonar aumenta. Lembre-se de ir com calma para deixar fluir e se divirta sem expectativas altas. Para quem já está em um relacionamento, é possível que a chama do relacionado reascenda.

Veja também: Horóscopo do amor da semana: Previsões de 17 a 21 de outubro de 2022

Capricórnio

A vida ficará mais movimentadas e novos sonhos começam a fazer parte da sua vida financeira, carreira e também no amor ou amizade. Existe uma maior comunicação e chances de que relacionamentos profundos comecem a ser desenvolvidos; vá com consciência e não se feche, pois isso pode fazer toda a diferença lá na frente. Apenas tenha cuidado com o excesso de exposição e mantenha-se mais discreto com o que diz ou publica nas redes sociais sobre a sua vida.

Libra

Além de aumentar seu poder de atração, a vontade de passar momentos prazerosos e compartilhar sua vida com alguém também aumenta. Compreenda que você quer coisas boas e do seu jeito, mas também é preciso respeitar o tempo dos outros. Use a diversão e calma para embarcar nessas novas experiências e não se apaixone de cara. Alguns casais podem reascender a chama, mas devem ter cuidado com comportamentos possessivos.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!

· · ·

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.