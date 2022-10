Maquiagem: 4 truques de maquiagem do TikTok que vão te surpreender

Faz tempo que o Tik Tok passou de ser a rede das dancinhas, para uma rede repleta de tutoriais interessantes, desde dicas de como tornar a vida em casa mais fácil, como decoração e muita, muita dica de beleza.

Como tem bastante informação e novidades o tempo todo, no entanto, é sempre legal testar o que funciona realmente com você. Confira algumas dicas que selecionamos da revista Evie e que por aqui, achamos que realmente valem a pena.

Lifting facial utilizando seu blush

Faz um tempo que descobrimos que o blush pode ser usado muito além do que apenas para as maçãs do rosto. Ele pode ser utilizado de diversas formas, como para contornar seu rosto e marcar áreas específicas, por exemplo, além de te dar uma aparência bronzeada, claro. Em um vídeo do Tik Tok, a usuária Alessa nos mostra sobre como fazer o lifting facial usando a maquiagem.

Ela opta por blush em creme e começa colocando nas maçãs do rosto e na ponta do nariz, já a deixando bronzeada e dando um brilho jovem. Em seguida ela passa o blush no alto das maçãs do rosto e faz uma meia lua, trazendo-o de volta para a linha do cabelo, o que instantaneamente dá a ilusão de maçãs do rosto levantadas. Por fim, ela coloca o blush em áreas onde você colocaria seu contorno, incluindo as cavidades das bochechas e têmporas, para dar mais definição e dimensão ao rosto.

Sele seu batom com blush

O blush vem para salvar o dia novamente! Está cansada do seu batom não durar o dia todo ou ficar com aquele aspecto brilhante, mas gosta muito da cor? Você pode selar o seu batom com blush ou mesmo bronzer, dando acabamento fosco e fazendo com que dure o dia todo.

Quem dá a dica é a tik toker Suzan, que mostra em seu vídeo que basta, com um pincel macio, aplicar um pouco do blush ou bronzer nos lábios em cima do batom. Ajudará a definir a cor e faz com que o batom dure o dia todo.

Pele macia e brilhante com o “Método de sanduíche de umidade”

O termo pode até parecer estranho, mas se refere a camadas de produtos hidratantes para a pele de uma maneira estratégica (assim como o sanduíche em camadas). Com a técnica, você obterá o máximo de hidratação e brilho de cada produto.

As tik tokers aconselham o uso de produtos de textura mais leve primeiro, como uma névoa facial hidratante, e selando com um produto mais pesado, como um serum ácido hialurônico, e finalmente terminando com seu hidratante preferido. Esse “sanduíche hidratante” deixará sua pele mais macia e firmará melhor a sua maquiagem.

Base duradoura com o método ‘base na água’

O método “base na água”, ou ‘foundation in water’, como é mais conhecido, é exatamente o que o nome diz e seu preparo é muito fácil. Basta encher um copo com água e colocar um pouco da sua base, em seguida, mexa o copo com água e base e passe com um pincel de maquiagem em seu rosto. O acabemento natural e fosco conquistou diversas usuárias do Tik Tok e é um a das principais tendências.