Jogador de futebol da Austrália critica escolha do Catar para sediar Copa do Mundo

O jogador de futebol Josh Cavallo, astro do Adelaide United - time da Série A da Austrália - criticou a escolha do Catar como a sede da Copa do Mundo deste ano.

Gay, ele revelou que ficaria “com medo” de representar o seu país por lá. “Me entristece ver isso. Eu li algo sobre pena de morte para gays no Catar. É algo de que tenho muito medo e não gostaria de ir ao país por causa disso”, disse ele, em uma entrevista ao jornal The Guardian.

Cavallo lamentou não se sentir seguro para participar da Copa.

“Uma das maiores conquistas como jogador de futebol profissional é jogar pelo seu país e saber que [a Copa do Mundo] é em um país que não apóia gays e nos coloca em risco de vida, me assusta e me faz reavaliar. Minha vida é mais importante do que fazer algo realmente bom na minha carreira?”, questionou.

Em resposta às críticas, o chefe executivo do comitê organizador da Copa, Nasser Al Khater, disse que não havia motivos para esse medo.

“Pelo contrário, nós o convidamos para vir para o Catar, o convidamos para vir e ver antes mesmo da Copa do Mundo. Ninguém se sente ameaçado aqui, ninguém se sente inseguro”, disse ele.

Cavallo rebateu. “Eu sei pessoalmente que, se eu for lá, estarei protegido porque estou aos olhos do público. Mas não é comigo que estou preocupado. São esses que estão me enviando mensagens. São aquelas pessoas que não estão aos olhos do público que têm medo de ser elas mesmas e andar pelas ruas. Ver que estamos indo para um país que criminaliza pessoas como eu. É bastante preocupante”, disse ele, em outra entrevista, dessa vez à CNN.

Josh Cavallo tem 21 anos de idade e assumiu sua orientação sexual em outubro de 2021. Na época, ele recebeu apoio de diversos outros jogadores de futebol, incluindo nomes como Gerard Piqué e Jordan Henderson.

