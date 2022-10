6 perfumes femininos fáceis de agradar

Dar um perfume de presente nem sempre é uma escolha fácil, já que os gostos variam. Contudo, existem fragrâncias femininas unanimes entre as mulheres, que agradam qualquer uma delas. Mas você sabe quais são? Confira a seguir as dicas do youtuber Luis Jordão.

Light Blue Dolce&Gabbana

O perfume Light Blue é um perfume cítrico, ideal para o uso diário. Traz o aroma de limpeza.

As notas de topo são Limão Siciliano, Maçã, Cedro e Câmpanula. As notas de coração são Bambú, Jasmim e Rosa Branca e as notas de fundo são Cedro, Almíscar e Âmbar.

Tommy Girl - Tommy Hilfiger

Outro perfume fresco e floral. As notas de topo são Flor de Macieira, Camélia, Mandarina e Groselha Preta. As notas de coração são Limão, Madressilva, Rosa, Toranja, Lírio, Hortelã e Violeta e as notas de fundo são Magnólia, Jasmim, Cedro, Sândalo e Couro.

J’Adore - Dior

Essa é uma das fragrâncias importadas mais vendidas do mundo. Possui um aroma floral branco como principal acorde.

As notas de topo são Pera, Melão, Magnólia, Pêssego, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale, Tuberosa, Frésia, Rosa, Orquídea, Ameixa e Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Amora e Cedro. O perfume recebeu prêmio FiFi Award Best National Advertising Campaign TV em 2007.

Chloe Eau de Parfum

Se ao invés das fragrâncias frescas você prefere as fragrâncias elegante, Chloe Eau de Parfum, de Chloé, é uma boa escolha.

As notas de topo são Peônia, Lichia e Frésia. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale e Magnólia e as notas de fundo são Cedro da Virgínia e Âmbar.

Chance - Chanel

Esse perfume pertence a uma das grifes mais cobiçadas do mundo da perfumaria. Possui uma fragrância sexy e ao mesmo tempo delicada.

Suas notas de topo são Patchouli ou Oriza, Pimenta Rosa, Abacaxi, Jacinto e Íris. As notas de coração são Limão, Jasmim e Rosa e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Almíscar, Vetiver e Baunilha

Narciso Rodriguez for Her Eau de Parfum

As notas de topo são Rosa e Pêssego. As notas de coração são Almíscar e Âmbar e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza e Sândalo.

