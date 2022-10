Para apostar em um perfume importado, é preciso conhecer bem a fragrância, afinal, eles costumam ter um valor um pouco mais elevado, então não é permitido errar. Por isso ‘Coloral’, apresentador do canal Macho Moda, listou 4 perfumes importados que todo homem deveria conhecer.

Armani Code Eau de Parfum - Giorgio Armani

A versão EDP desse clássico da perfumaria foi lançada em 2021 e traz uma performance mais potente, com um aroma cítrico e adocicado.

As notas de topo são Lavanda, Limão e Bergamota. A nota de coração é Fava Tonka e as notas de fundo são Camurça, Baunilha, Almíscar e Cedro.

Creed Aventus

Aventus, da casa Creed, foi lançado em 2010 e é um dos sonhos de consumo da perfumaria importada. Contudo, seu valor elevado ‘espanta’ os apaixonados por perfumes. Por isso, se você deseja ter um perfume parecido com esse, você pode escolher o Explorer, da Mont Blanc ou Mercedes-Benz Select.

As notas de topo são Abacaxi, Bergamota, Groselha Preta e Maçã. As notas de coração são Vidoeiro, Patchouli ou Oriza, Jasmim Marroquino e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Musgo de Carvalho, Âmbar Cinzento e Baunilha.

Terre d’Hermes

Um perfume fresco e versátil, possível de ser utilizado em diversas temperaturas, do frio à dias mais quentes. Possui ótima performance e ganhou o FiFi Award Fragrance Of The Year Men`s Luxe de 2007.

As notas de topo são Laranja e Toranja. As notas de coração são Pimenta, Pelargonium e Sílex e as notas de fundo são Vetiver, Cedro, Patchouli ou Oriza.

212 VIP Black - Carolina Herrera

Carolina Herrera aposta muito forte na linha 212, já que é uma das mais vendidas da marca. Para o especialista, 212 VIP Black performa entre as melhores fragrâncias da linha, sendo ideal para festas e baladas, mas também funciona em dias mais frios.

As notas de topo são Absinto, Anis e Erva-Doce. A nota de coração é Lavanda e as notas de fundo são Casca de Baunilha Negra e Almíscar.