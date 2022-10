Se sente inchado? Isso pode ser sinal de câncer no fígado Imagem: Freepik

O fígado é um dos maiores órgãos do corpo e ele tem como objetivo absorver nutrientes, além de controlar o açúcar e filtrar o sangue. O fígado é o maior órgão encontrado no interior do corpo, já que na sua totalidade é a pele.

Segundo o Meganotícias, algumas doenças são capazes de causar câncer no fígado, por isso o combate à condição trata-se de evitar doenças como hepatite B e C.

Outros problemas como cirrose e diabetes também podem ser uma das causas do câncer, sendo necessário evitar certos tipos de alimentos e a bebida alcoólica.

Sintomas

Os sintomas do câncer de fígado são inexistentes ou quase imperceptíveis, por isso o diagnóstico nos estágios iniciais são mais complicados.

Por isso, você não deve ignorar os sintomas, por mais simples que eles sejam. Alguns dos sinais mais comuns relacionados à condição são:

Perda de peso involuntária;

Perda de apetite;

Sensação de saciedade mesmo depois de comer muito pouco;

Náuseas ou vômitos;

Ampliação do fígado. Inflamação no lado direito, debaixo das costelas;

Ampliação do baço. Inflamação no lado esquerdo, debaixo das costelas;

Inchaço ou acumulação de líquidos no abdômen;

Cor amarelada na pele e parte branca dos olhos.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não cabe ao autor ou ao site diagnosticar doenças. Caso apresente sintomas ou tenha dúvidas, consulte um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição de um profissional da área da saúde.

