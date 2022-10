Relacionamento: 3 sinais de que você repete padrões TÓXICOS com o parceiro

É comum que seu comportamento no relacionamento venha carregado de experiências no passado, mas é preciso tomar muito cuidado com algumas atitudes.

Padrões tóxicos se trata de ciclos viciosos, o que te impede de avançar para relações, de modo geral. Tais atitudes comprometem sua felicidade, causando ainda mais traumas.

Com possíveis raízes da infância, os padrões tóxicos têm relação com a autossabotagem do próprio bem-estar. Os laços do passado podem ter interferido no modo de como você se manifesta atualmente, sendo necessário identificá-los.

Existe a possibilidade de romper com estes sinais e abraçar a felicidade longe de traumas passados. Contudo, é importante reconhecê-los para haver tratamento. Extraído do portal Nueva Mujer, confira possíveis padrões tóxicos vivenciados por você em seus relacionamentos.

1 – Todos eles se parecem

A maioria ou todos os parceiros que você namorou têm muitas características semelhantes. Pode ser problemas com a bebida, uma família disfuncional, infidelidade, comportamento abusivo, entre outros comportamentos.

Um padrão tóxico imperceptível faz com que você procure repetidamente o mesmo protótipo de pessoa ou relacionamento. Isso acaba gerando os memos tipos de conflitos, em comparação às experiências anteriores.

2 – Semelhanças com seus pais

Segundo o portal Psychology and Mind, estudos científicos afirmam que “as pessoas tendem a se relacionar com seus parceiros de maneira semelhante à forma como aprenderam a se relacionar com seus pais durante a infância.”

Existe a procura de qualidades no parceiro atual. Portanto, se o seu vínculo com os antigos foi negativo, conflituoso ou doentio, você está projetando isso na pessoa ao seu lado.

A tratativa dos pais, por exemplo, é um comportamento que acaba sendo reproduzido pelos filhos no futuro. E a forma como nos trataram, principalmente o progenitor do sexo oposto, causa a repetição dentre os casais.

Veja mais: Relacionamento: 3 provas de que VOCÊ está sabotando a relação com parceiros

3 – Temos crenças limitantes

Os traumas do passado podem causar os seguintes pensamentos: não mereço o amor, ninguém pode me amar de verdade, tenho que cuidar das necessidades do meu homem, não valho muito, o amor é conflitante, infidelidade é normal, ter um relacionamento estável é chato, entre outros.