Está tudo bem em namorar um colega de trabalho? Veja os prós e contras

O trabalho está presente em grande parte do nosso dia-a-dia e isso faz com que outras atitudes sejam otimizadas e feitas com mais rapidez e de forma mais direta, como flertar. Além disso, não são todas as pessoas que estão dispostas a dedicar seu tempo precioso em aplicativos de relacionamentos conversando e conhecendo gente nova, ou ainda participando de encontros noturnos ou no final de semana, já que é quando soba tempo. É por esse motivo que muitas pessoas acabam se relacionando com pessoas que já estão no convívio próximo, como colegas de estudo ou de trabalho. Mas será que isso está correto?

Dados da Society for Human Resource Management (SHRM) do início deste ano mostram que o namoro no local de trabalho podem realmente ter sofrido aumento. A pesquisa também diz que 75% dos empregados estão abertos à ideia de namorar um colega de trabalho, mesmo o tema sendo considerado tabu em algumas empresas.

A coach de relacionamentos, Christiana Maxion, explica que as pessoas preferem formar laços românticos com ‘pessoas reais’. “O que os aplicativos fizeram foi criar muita desconfiança e zero responsabilidade no namoro. Isso leva a muitos encontros fantasmas e relacionamentos não planejados fadados ao fracasso”. Por isso o escritório ou qualquer outro ambiente de trabalho é um ‘terreno fértil’ para nascer um romance.

Segundo pesquisa do site de empregos Vault, (em inglês), 58% dos funcionários já admitiram se envolver em um relacionamento romântico com um colega em algum momento da vida, com o número aumentado para 72% em pessoas com mais 50 anos. Contudo, esse tipo de romance traz problemas, como tentar equilibrar as conversas de trabalho e a vida pessoal e não misturar os dois.

A gerente de cozinha Ashley, de 29 anos, conversou com o site de onde esse texto foi retirado e disse que namorar uma colega de trabalho resultou em “uma das situações mais estranhas e horríveis” da sua vida (e carreira).

“Comecei a namorar uma das garçonetes em um restaurante que gerenciei há alguns anos. Eu me sinto mal por dizer isso, mas o dia em que ela entregou seu aviso foi o maior alívio que eu já senti.” A dupla permaneceu junta por quatro meses, mas a relação não deu certo.

“Nós ficamos cansados uma da outra porque nos víamos no trabalho o tempo todo. Nós simplesmente nunca tivemos tempo um sem o outro.”

Outro problema foi no término, pois o fato do novo parceiro ir buscar a sua ex companheira no trabalho e participar dos ‘barzinhos’ da equipe a incomodavam. “Eu provavelmente nunca mais vou namorar um colega de trabalho”, disse a gerente. Mas nem tudo é ruim nesse tipo de relação.

A gerente do escritório Emma, de 31 anos, conheceu seu noivo há quatro anos no trabalho e agora que eles trabalham em prédios separados devido a uma promoção, mas ela diz que sente falta de trabalhar juntos.

“Nosso relacionamento começou como um flerte de escritório e, à medida que nosso relacionamento se desenvolvia, eu adorava estar sempre no lugar onde tudo começou com ele. É romântico e nostálgico estar em seu ponto de encontro com tanta frequência, e mantém você conectado a esse período de lua de mel.”

Dicas para ficar com alguém do trabalho:

Tenha uma comunicação direta e converse sempre como o seu parceiro/colega de trabalho sobre continuar ou não a relação;

Flerte de forma discreta pois o trabalho precisa de normas e profissionalismo;

Não comece a tratar seu colega de trabalho mal caso as coisas não fluam romanticamente e vocês terminem;

Não espalhe fofocas ou comentários sobre a relação para isso não se transformar em uma dor de cabeça futura.

“Em última análise, é difícil dizer se namorar um colega de trabalho é uma boa ideia. Depende de tantos fatores diferentes de quais funções vocês dois assumem no local de trabalho, se eles já namoraram outro colega de trabalho que ainda trabalha lá e se vale a pena arriscar seu emprego para o relacionamento em potencial”, finaliza a especializa.