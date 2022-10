Esses são os perfumes MAIS CAROS DO MUNDO Imagem: Pexels

Existem fragrâncias muitos caras espalhadas pelo mundo, principalmente se for levar em consideração o seu tamanho, com perfumes de 2 a 30 ml passando das casas do milhares de dólares.

Contudo, a lista elaborada pelo YouTuber especializado em perfumes, Italo Pereira, traz aromas comercializados por marcas famosas e com um preço muito elevado. Confira a seguir:

Vanille Fatale - Tom Ford

Esse é um perfume compartilhável com um aroma abaunilhado. Foi lançado em 2017 na versão de 100 ml. Segundo o especialista pode chegar em até R$ 4 mil.

As notas de topo são Rum, Mirra, Olíbano, Açafrão, Coentro, Laranja e Lima as notas de coração são Cevada, Café, Ameixa, Jasmim-Manga, Narciso, Artemísia e Rosa as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Camurça, Tabaco, Mogno, Patchouli ou Oriza, Musgo de Carvalho e Violeta.

Tubereuse Indiana - Creed

Com quase 200 anos de mercado, a casa Creed é uma das mais famosas, mas também uma das mais cobiçadas e também mais caras. Tubereuse é um perfume feminino que traz notas raras, como o extrato de tuberosa do Himalaia e o âmbar gris, vindo da baleia cachalote. O preço varia de R$ 3 mil a R$ 3.500.

A nota de topo é Bergamota. A nota de coração é Tuberosa Indiana e as notas de fundo são Âmbar Cinzento e Baunilha.

Imitation Woman - Amouage

Amouage é uma marca dos Emirados Árabes Unidos muito utilizada entre os milionários russos, europeus e do oriente médio. O preço deste perfume varia de R$ 2.900 a R$ 3.800. Não atoa, o slogan da marca é “presente para reis”.

As notas de topo são Ylang Ylang, Flor de Laranjeira, Jasmim e Rosa. As notas de coração são Groselha Preta, Aldeídos e Alcaçuz e as notas de fundo são Incenso, Patchouli ou Oriza e Sândalo.

Noor - Royal Crown

As notas de topo são Açafrão, Elemi, Angélica, Manjerona e Coentro. As notas de coração são Baunilha Mexicana, Rosa Marroquina e Tuberosa e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Âmbar Cinzento, Styrax, Mirra, Sândalo, Tabaco, Cedro, Ládano, Olíbano, Bálsamo de Gurjan, Agarwood (Oud) e Cominho. Seu preço varia de R$ 4 a 5 mil.