Esses são os perfumes femininos nacionais mais vendidos de cada marca

Se você gosta de seguir tendências e descobrir o que as pessoas estão mais utilizando, você também vai querer saber quais os perfumes mais famosos de cada marca. Por isso a seguir você confere 4 fragrâncias nacionais mais vendidas, de acordo com cada marca.

Luna Radiante - Natura

Segundo o site da marca, Luna Radiante está entre os perfumes mais vendidos da marca. Criado em 2019, essa é uma fragrância chipre floral, com o aroma cítrico se destacando.

As notas de topo são Laranja Amarga, Mandarina e Pimenta Rosa. As notas de coração são Paramela, Jasmim Sambac e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Priprioca e Musgo.

Floratta - O Boticário

Lançada em 1998, desde aquele ano Floratta tradicional vem performando no top 5 de fragrâncias mais vendidas do grupo. Esse é um perfume floral com abertura cítrica.

As notas de topo são Chá, Lima, Bergamota, Gerânio e Tintura de Rosa. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Gardênia e Jasmim-Manga e as notas de fundo são Almíscar, Cedro da Virgínia, Sândalo e Vetiver.

Eudora Eau de Parfum - Eudora

Também conhecido apenas como E, o perfume que leva o mesmo nome da marca foge das propostas dos perfumes citados anteriormente. E é um chipre com o acorde amadeirado em destaque. Foi lançado em 2011.

As notas de topo são Bergamota, Damasco e Mandarina. As notas de coração são Rosa, Gardênia e Frésia e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha e Patchouli ou Oriza.

Far Away Royal - Avon

Lançado em 2020, Far Away Royal é considerado um floral, mas que traz os acordes de âmbar e baunilha em destaque das outras notas.

As notas de topo são Extrato de Coentro, Ameixa e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Flor de Laranjeira e Néroli tunisiano e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Mirra e Bálsamo do Peru.