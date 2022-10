As criaturas MAIS ESTRANHAS já encontradas no fundo do mar Imagem: Pexewls

Diz o ditado que o ser humano conhece mais do universo do que o próprio oceano. Uma coisa é certa: ainda existem muitas coisas a serem encontradas nas águas por aí. Segundo a ciência, 80% do oceano ainda não foi explorado. O ponto mais profundo do oceano conhecido pelo ser humano é Depressão de Challenger (Challenger Deep), na Fossa das Marianas, com 11 quilômetros de profundidade.

E isso traz algumas curiosidades, como espécies interessantes e estranhas que vivem nas águas e já foram registradas. Confira a seguir a lista elaborado pelo canal ‘Nerd Show’.

Polvo adorável

Em 450 metros de profundidade habita o Opisthoteuthis adorabilis ou polvo flapjack, com somente 20 centímetros e com uma aparência realmente adorável. Eles habitam lugares mais escuros e flutuam pelas águas para economizar energia. Outra espécie parecida com o ‘adorável’ é o polvo dumbo, com barbatanas maiores na cabeça e que vivem em profundidades maiores, de mil a 7 mil metros.

Anjo do mar

O anjo do mar é uma espécie de molusco que sem concha que mede de 3 a 5 centímetros e com uma cor translúcida e que aparenta ter asas. Essa criatura estranhamente bonita é carnívora e se alimenta até mesmo de um parente distante chamado Limacina.

Barriga sangrenta

Apelidado de bloodybelly ou ‘barriga sangrenta’ em tradução literal, o Lampocteis cruentiventer é uma espécie translúcida repleta de cílios pelo corpo. Foi catálogo em 2001 e vive entre 400 e 1000 metros de profundidade, um lugar com pouco oxigênio, o que faz com que a sobrevivência desse animal em aquário para a exposição seja perfeitamente controlada.

