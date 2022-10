Skincare: as principais tendências de K-beauty para ter a pele dos sonhos

Ninguém melhor para nos ensinar como ter a pele perfeita, do que a K-beauty líder da indústria, não é mesmo? De procedimentos tecnológicos à chás fermentados e kombucha, até a cebola roxa: essas são as maiores tendências de beleza K da atualidade.

Confira abaixo as principais que a Life Style Asia separou e replicamos por aqui!

Brilho saudável

A busca por um brilho saudável é bastante popular – uma das principais tendências da beleza coreana é ter confiança em sua própria pele e foco em uma pele saudável. Em vez de pele de vidro, opte por uma rotina básica que inclua ingredientes nutritivos e clareadores, como própolis e ácido hialurônico.

Ingredientes vegetais

Haverá muito mais cuidados com a pele à base de retinol em 2023 e mais descobertas inesperadas sobre extratos de plantas com características terapêuticas, como a cebola roxa. Além disso, teremos um crescimento significativo na conscientização do movimento de embalagens e beleza sustentáveis.

Tecnologia do futuro

Na última década, houve um crescimento constante na demanda por aparelhos de beleza domésticos e de alta tecnologia, como máscaras de LED de rosto inteiro e limpadores faciais ultrassônicos. A covid-19, sem dúvida, impulsionou essa tendência K-beauty, com soluções de tecnologia de beleza para fazer em casa.

Produtos multiuso

Há uma forte tendência para simplificar rotinas. Os itens multiuso são realmente brilhantes e atraem a atenção das pessoas. Qualquer produto que mime a pele e ao mesmo tempo economize tempo na pia parece ser a moda atual.

Fitomineração

“No próximo ano, você verá marcas introduzindo a ‘fitomineração’, um substituto vegano.” É preparado com inhame selvagem, quiabo ou algas marinhas. “Algas marinhas e quiabo têm benefícios hidratantes e reafirmantes semelhantes às secreções de caracóis”, dizem os especialistas, e “inhame selvagem pode ter benefícios antioxidantes e hidratantes”.