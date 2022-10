Relacionamento: 3 provas de que VOCÊ está sabotando a relação com parceiros

Relacionamento: 3 provas de que VOCÊ está sabotando a relação com sua paquera (Reprodução/Fox 2000 Pictures)

Já parou para pensar no que realmente faz seus relacionamentos darem errado? É muito fácil culpar ao signo, ou até mesmo o “azar” no amor. Contudo, a culpa de não se estabelecer com alguém pode ser completamente sua, devido a alguns sinais.

Embora não sejam conscientes, tais atitudes impedem que você prossiga na construção de um bom relacionamento com a paquera, resultando em uma conexão limitada e temporária. Além disso, você pode carregar traumas não tratados que acabam interferindo no modo de como a relação é estabelecida.

“O medo da intimidade geralmente decorre de relacionamentos parentais complicados ou abusivos. Em geral, as pessoas que se autossabotam sofreram muito nos primeiros estágios da vida e, portanto, desenvolveram a crença errônea de que ninguém pode ser confiável”, diz o portal Psico.mx, segundo o Nueva Mujer.

A autossabotagem com seu parceiro pode se configurar em um mecanismo de defesa para evitar ser machucado por pessoas que você ama. Isso resulta em isolamento de mais sofrimento e dor, além de privar a felicidade.

Extraído do portal Nueva Mujer, confira os três sinais de autossabotagem ocorridos em uma relação sua com a paquera.

1 – Você evita compromisso

Você não conhece seus sogros, mesmo com muito tempo de namoro. Além disso, não considerou em dar passos mais avançados, como se casar ou ter filhos.

Você se preocupa constantemente sobre as coisas darem errado ou que está preso em um relacionamento de mão única. Tais cenários têm sérias consequências emocionais, sociais ou financeiras para você. Mergulhar na relação o deixa inseguro e o impede de abraçar novidades.

2 – Ciúmes e inseguranças com seu parceiro

Se você está constantemente pensando que seu parceiro é infiel a você sem razão para tal, se trata de autossabotagem.

Embora sua mente projete um controle excessivo sob seu parceiro, sua atitude acaba o afastando ainda mais.

Se a falta de interesse partir de pessoas assim com o tempo, outra forma de autossabotagem é a infidelidade. Acontece inconscientemente para serem descobertas e deixadas pelo parceiro.

3 – Nunca é o suficiente para você

Seus relacionamentos são curtos porque ninguém é bom o suficiente para ser seu parceiro, além de criar alardes por pequenas coisas ou conflitos.

Há procura de erros frequentemente e insistência nos problemas. Como é impossível de te agradar, você acaba o afastando.