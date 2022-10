NASA estuda origem de ‘objeto estranho’ encontrado no sistema solar

Usando simulações de computador, cientistas da NASA reuniram a história de como o planeta anão Haumea, encontrado no Cinturão de Kuiper de mundos gelados, se tornou um dos objetos mais incomuns do sistema solar.

Como detalhado pela NASA, quase do tamanho de Plutão, Haumea é estranha de várias maneiras. Ele gira mais rápido, de longe, do que qualquer outra coisa de seu tamanho, girando em seu eixo em apenas quatro horas.

Por causa de seu giro rápido, Haumea tem a forma de uma bola de futebol americano esvaziada em vez de uma esfera. Sua superfície, feita em grande parte de gelo de água, é diferente de quase qualquer outra superfície do Cinturão de Kuiper.

Como detalhado pela NASA, Haumea está muito longe para ser medido com precisão através de um telescópio baseado na Terra, e nenhuma missão espacial ainda o visitou, então os dados são escassos.

Os pesquisadores começaram alimentando apenas três informações em seus modelos: o tamanho e a massa estimados de Haumea e seu rápido “dia” de quatro horas.

Como detalhado pela NASA, os cientistas assumiram que o ‘bebê' Haumea era 3% mais massivo para explicar os membros da família que uma vez fizeram parte dele. Eles também assumiram que Haumea provavelmente tinha uma taxa de rotação diferente e era maior em volume.

“Em seguida, eles alteraram levemente um desses recursos de cada vez em seus modelos – como ajustar o tamanho de Haumea para cima ou para baixo – e executaram dezenas de simulações para ver como pequenas mudanças em seus primeiros anos influenciariam a evolução de Haumea”, detalhou.

Quando as simulações produziram resultados que se assemelhavam ao Haumea de hoje, os cientistas sabiam que haviam chegado a uma história que correspondia à realidade.

Com base no resultado, a equipe levantou a hipótese de que quando os planetas estavam se formando e tudo estava girando ao redor do sistema solar, Haumea colidiu com outro objeto.

Embora esse impacto tenha derrubado pedaços, os especialistas sugerem que esses pedaços não são a família Haumean que vemos hoje, como outros cientistas propuseram.

A família Haumean que vemos hoje veio mais tarde, quando a estrutura do planeta anão estava tomando forma: material denso e rochoso estava se estabelecendo no centro enquanto o gelo de densidade mais leve estava subindo para a superfície.

Enquanto isso, as rochas de Haumea, que, como todas as rochas, são levemente radioativas, geraram calor que derreteu um pouco de gelo, criando um oceano abaixo da superfície.

Ainda de acordo com as informações, a água embebeu o material rochoso no centro de Haumea e o fez inchar em um grande núcleo feito de argila, que é menos denso que a rocha. O núcleo maior aumentou o momento de inércia e, assim, diminuiu a rotação de Haumea para sua taxa atual. Confira:

Crédito (Reprodução NASA)

Com informações da NASA