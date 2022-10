É possível engravidar estando na menopausa?

Não é possível engravidar de forma natural durante a menopausa, pois, segundo o site especializado Tua Saúde, o corpo não consegue produzir de forma correta todos os hormônios necessários para o óvulo e a preparação do útero. A menopausa ocorre quando a mulher fica 12 meses seguidos sem menstruar de forma natural, ou seja, sem que a falta de menstruação seja por consequência de doenças hormonais. Normalmente a menopausa acontece a partir dos 48 anos.

Segundo a publicação, o que pode acontecer é que, após alguns meses sem a menstruação, a mulher pode acabar achando que entrou no período da menopausa, mas caso caso haja a liberação do óvulo no mesmo período em que ocorrer o sexo sem camisinha, a gravidez pode sim acontecer. Esse período é conhecido como pré-menopausa ou climatério. Um sinal de que isso está acontecendo é a sensação de calor intenso.

LEIA TAMBÉM: Unidades Básicas de Saúde de São Paulo oferecem prevenção ao câncer de mama

Existe forma de engravidar na menopausa?

Se existe o desejo por uma gravidez tardia, a única forma disso acontecer é durante a pré-menopausa, como explicado anteriormente. Nesta fase, os hormônios já estão reduzindo naturalmente, mas a partir de reposição hormonal e fertilização in vitro a mulher consegue ter uma gestação. Contudo, a gravidez a partir dessa faixa etária requer cuidados maiores, pois pode trazer riscos à saúde da mãe e do bebê. Doenças como diabetes gestacional, clampsia, ou ainda aborto, parto prematuro e também a síndrome de Down podem ocorrer com maior facilidade, segundo relatórios médicos.

Principais sintomas

Os principais sinais de menopausa incluem:

Ausência da menstruação por 12 meses;

Ondas de calor repentinas seguidas de suor frio

Secura vaginal;

Mudanças de humor;

Ansiedade e nervosismo;

Insônia;

Aumento do peso;

Osteoporose;

Depressão;

Sensação de formigamento ou perda da sensibilidade em alguma parte do corpo;

Dor nos músculos;

Dor de cabeça frequente;

Palpitação cardíaca;

Zumbido nos ouvidos.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Futebol: Saiba alguns benefícios incríveis que este esporte pode proporcionar para a saúde

⋅ 4 alimentos que mais prejudicam a saúde do seu coração

⋅ Adicionar bicarbonato de sódio no café pode ajudar quem tem o estômago sensível