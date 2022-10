Conselho para a vida amorosa dos signos solteiros de 18 a 23 de outubro de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos solteiros.

Confira o conselho de 18 a 23 de outubro de 2022:

Áries

Novas experiências no amor e uma crise é superada finalmente. O amor próprio será mais forte do que nunca; aproveite.

Touro

Paixões que nascem sem você suspeitar; tenha os olhos bem abertos. Alguém o atrai e novas emoções nascem.

Gêmeos

Cuidado ao ouvir alguns comentários que minam sua confiança. É hora de sair e abrir as portas para a paixão. A fertilidade está em alta.

Câncer

Cuidado com as cobranças e leve tudo de forma menos intensa. Ouça mais. Alguém pode querer ferir seu coração e autoconfiança; não se intimide.

Leão

Alguém especial chega em sua vida. Uma novidade. Maior beleza e poder de atração.

Virgem

Novas metas e oportunidades surgindo. Não se conforme com pouco, mas tenha atenção com as palavras para não machucar ninguém. Escolhas.

Libra

Algumas tristezas são superadas com pessoas que apoiam de verdade. Hora de se divertir de forma responsável e melhorar a energia para atrair o que deseja. Bloqueios terminam.

Escorpião

Encontros importantes com pessoas que parecem estar na sua vida há muito tempo, pois a conexão será intensa. Compreenda os sentimentos e mudanças com calma.

Sagitário

A sensatez volta a trazer você para o destaque e boas escolhas no amor. Aproveite o momento para ouvir a intuição e se relacionar melhor.

Capricórnio

Hora de se afastar de algumas pessoas negativas de vez e ver a vida avançar. Não fuja de novas oportunidades ou compromissos.

Aquário

O caminho para conhecer gente se abre e suas chances de se relacionar aumentam. Anime-se com os planos, mas também cumpra suas obrigações.

Peixes

Encontros e lugares especiais que abrem portas para o romantismo. Sentimento de que está conquistando alguém.

