Conselho para a vida amorosa dos signos comprometidos de 18 a 23 de outubro de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos comprometidos.

Confira o conselho de 18 a 23 de outubro de 2022:

Áries

Hora de ter cuidado e atenção com os conflitos. Enfrente as situações com paciência, pois elas podem ser muito confusas agora e o coração pede calma.

Touro

Preste atenção em seus sentimentos, pois os conflitos podem ser mais internos do que externos. Evite discussões e tenha atenção com pessoas que podem influenciá-lo negativamente.

Gêmeos

Hora de ter calma para superar os problemas e retornar a delicadeza no amor. As comunicações devem ser abertas e sinceras. Cuidado com triângulos amorosos.

Câncer

Cuidado com valores que não são seus, mas ainda influenciam negativamente sua vida. Olhe para o futuro com mais calma.

Leão

Evite discussões e fofocas, pois isso trará grandes problemas. É hora de começar a concretizar objetivos e focar em quem ama.

Virgem

Cuidado com a forma que se comunica com quem ama e tenha mais paciência. O desejo de sair e se afastar dos problemas será grande; faça isso de forma madura e saiba aproveitar sem deixar de lado as obrigações.

Libra

Existe uma necessidade de grande de apoio e é hora de falar sobre isso. Saiba investir no relacionamento com maturidade.

Escorpião

Alguns sentimentos podem ser revelados e o apoio se torna mais forte. Saiba conversar em paz antes de alguns desejos se tornem cobranças.

Sagitário

A nostalgia pode ser mais em seu caminho e existe alguém influenciando negativamente em seu relacionamento. Cuidado com terceiras pessoas.

Capricórnio

Conversas sinceras e decisões que precisam ser tomadas. A sensualidade e sensibilidade estão em alta; tenha consciência dos seus sentimentos e leve tudo com calma.

Aquário

Hora de evitar as fofocas e confrontos, principalmente se a falta de maturidade estiver em alta. Tenha calma. Rupturas podem acontecer.

Peixes

Algumas coisas começam a sair ao favor do casal e uma preocupação chega ao fim. É momento de descanso e troca de afeto.

