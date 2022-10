Reprodução THE BOLD TYPE (Philippe Bosse/Freeform)

Cada signo pode marcar a vida das pessoas que encontra pelo mundo de alguma maneira e ensinar bastante.

Confira como é a passagem de cada signo pela vida de alguém:

Áries

O ariano deixará uma conexão sem amarras, mas duradoura e leal. No entanto, ele também pode influenciar o outro a assumir riscos.

Touro

O taurino marcará a vida com prazer e uma intensidade atrevida e determinada. Ele o fará saber que sua palavra e promessas devem ser levadas a sério.

Gêmeos

O geminiano mostrará a importância da conexão nas relações e da iniciativa em trocar aprendizagens. Ele também mostrará que o mundo é para não cair no tédio nunca.

Câncer

O canceriano mostrará que as conexões devem ir muito além das aparências e que o afeto verdadeiro deve ser priorizado. No entanto, também o ensinará a lidar com altos e baixos constantemente.

Leão

O leonino marca a vida com a magia de se entregar e se conhecer completamente, pois a superficialidade impede de que as coisas sejam verdadeiras para ele.

Veja também: Os signos que são os maiores protetores de quem amam

Virgem

O virginiano marcará a vida das pessoas com comprometimento e responsabilidades. Ele também mostrará que a reciprocidade é a base de tudo.

Libra

O libriano mostrará a beleza que vem além do superficial e importância de ser um abrigo para as pessoas queridas. Ele também marca a vida dos outros ensinando que se limitar não leva a nada.

Escorpião

O escorpiano marcará a vida das pessoas combatendo o que é falso para dar espaço para a verdade. Também pode mostrar que algumas coisas precisam ser enfrentadas com garra e não tem para onde fugir.

Capricórnio

O capricórnio marca a vida de quem convive com esforço e intenções genuínas. Ele também mostrará que é possível levar conexões de forma duradoura, mesmo que elas não sejam perfeitas.

Sagitário

O sagitariano mostra o quando é importante romper barreiras e levar uma vida com inspiração. Ele ensina também a priorizar a liberdade e não se conformar com pouco.

Aquário

O aquariano mostrará que a vida é compartilhar sua melhor versão e lutar pelo o que acredita. Também ensinará que lidar com os imprevistos pode trazer resultados transformadores.

Peixes

O pisciano sempre marca a vida das pessoas com seu coração profundo e que reconhece o que é valioso de verdade. Ele mostra ainda que muitas coisas são invisíveis aos olhos, mas estão presentes e influenciam muito.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!