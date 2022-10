5 formas de fazer o seu relacionamento durar

A cena é clássica: nos primeiros meses, o relacionamento é lindo e você se sente completa e amada, com as famosas ‘borboletas no estômago’ ainda presente.

Contudo, essa fase não dura para sempre e após um tempo, a realidade aparece, e resta a você e seu companheiro optarem por medidas que vão fazer o amor durar.

O esfriamento da relação é completamente normal, tudo a terapeuta de relacionamentos Dra. Emily Jamea, compartilhou cinco atitudes para você realizar para manter a paixão do relacionamento viva.

Conforme publicação do Metro UK, a primeira indicação de Jamea é dar tempo ao tempo e não fazer as coisa dom pressa, como casar. Ela recomenda priorizar a intimidade e esperar pelo menos um ano antes de se casar. “Eu nunca me casaria depois de conhecer alguém com menos de um ano”, diz a doutora.

Segundo ela, nesse período o relacionamento ainda é novo e emocionante, o que pode atrapalhar os julgamentos das atitudes do casal. “É preciso pelo menos um ano inteiro para conhecer alguém completamente”, completa.

Já a segunda coisa a se fazer é esquecer os preconceitos ultrapassados sobre relacionamentos.

“Uma das coisas que eu amo no meu marido é que ele ligou quando disse que ia ligar. Se você gosta de alguém, não há problema em mostrá-lo”, explica.

A terceira dica tem a ver com perseverança e continuar amando como se fosse a primeira vez. “Você não pode ficar preguiçoso e complacente em seu relacionamento”.

As outras dicas são: nunca pare de priorizar o sexo e entenda as necessidades e problemas sexuais um do outro.

“Todos nós temos dias de folga às vezes e ser crítico pode transformar um pequeno soluço em um grande problema, seja gentil”, finaliza.

