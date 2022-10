4 perfumes masculinos baratos para você utilizar na primavera

Algumas fragrâncias importadas possuem um preço que não é tão chamativo para algumas pessoas e para aqueles que gostam de colecionar perfumes, isso se torna um problema. Contudo, algumas empresas brasileiras são focadas em criar fragrâncias contratipos, inspiradas nesses perfumes internacionais. O youtuber Junior Barreiros listou algumas dessas fragrâncias que combinam com a estação do ano vigente. Confira.

Vodka Night - Paris Elysees

A fragrância Vodka Night foi lançada em 2015, porém recebeu uma reformulação recentemente, se tornando mais intenso e com melhor desempenho. É inspirado em Bleu de Chanel, porém possui suas diferenças.

As notas de topo são Clementina, Notas Herbais, Laranja e Limão. As notas de coração são Noz-moscada, Cardamomo e Notas Florais e as notas de fundo são Vetiver, Castanha-do-Pará, Patchouli ou Oriza e Âmbar.

Soniere - Thera Cosméticos

Um perfume aromático esverdeado, inspirado em H24 Hermès, com alta fixação e projeção.

A nota de saída é Sálvia. A nota de corpo é Madeira Rosa. e a nota de fundo Narciso.

Billion Dollar Night - Paris Elysees

Essa é uma fragrância inspirada em Azzaro Wanted e possui um aroma muito próximo ao da fragrância original. É um perfume sedutor e chamativo.

As notas de topo são Limão Siciliano e Gengibre. As notas de coração são Junípero ou zimbro e Cardamomo e as notas de fundo são Âmbar, Fava Tonka e Baunilha.

Knight - Nuancielo

Inspirado em K Eau de Toilette, de Dolce & Gabbana, traz notas de Bagas de Zimbro ou Junípero, Cítricos, Laranja Sanguínea e Limão Siciliano no topo. Pimentão, Lavanda, Sálvia Esclaréia e Gerânio e no corpo e Vetiver, Cedro e Patchouli no fundo.

