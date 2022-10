4 perfumes contratipos femininos para você conhecer até o final do ano Imagem: Pexels

Estamos na reta final do ano, e nesta altura você que gosta de perfumes provavelmente já conheceu diversas novas fragrâncias ou revisitou algumas mais clássicas. Contudo, nunca é tarde para descobrir novidades.

A estação vigente é a Primavera, que se estende até o dia 22 de dezembro, e logo em seguida chega o Verão, uma das épocas do ano mais aguardadas. E para combinar com a animação e a ansiedade para o clima quente, a youtuber especializada em perfumes ‘Katynha Santos’ trouxe 4 perfumes contratipos para você utilizar nesta Primavera. Confira:

Áquila - Thera Cosméticos

O perfume é um floral branco aquático criado em 2018 e inspirado em L’Eau d’Issey, de Issey Miyake. É uma fragrância bem fresca e alegre. Possui alta fixação.

A nota de topo são Notas Oceânicas. As notas de coração são Lírio, Jasmim, Flor de Laranjeira e Rosa Damascena e as notas de fundo são Âmbar Cinzento, Madeira de Cashmere e Almíscar.

Miss Flowers - In The Box

Inspirado em uma das marcas de perfumes importados mais cobiçadas, a Dior, Miss Flowers traz o mesmo aroma de Blooming Bouquet.

A nota de saída é a Tangerina Siciliana. As notas de corpo são Peônia Rosa, Rosa Damascena, Damasco e Pêssego e a nota de fundo é Almíscar Branco.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes importados com boa qualidade e bom preço

Fairy - Nuancielo

Fairy é um dos perfumes mais conhecidos dessa marca focada em contratipos. Também é um perfume floral, focado em rosas. É inspirado em Delina, da casa Parfums de Marly.

As notas de topo são Lichia, Ruibarbo, Noz-moscada e Bergamota. As notas de coração são Rosa Turca Vermelha, Peônia, Petalia, Baunilha e Almíscar e as notas de fundo são Vetiver, Cashmeran e Cedro.

Jaddy - In The Box

Sua inspiração Olfativa é J’adore, da Dior. O aroma que mais se destacada nessa fragrância é o jasim.

As notas de topo são o Ylang-Ylang do Comores, Flor de Magnólia, Melão, Pêssego, Pera, Bergamota e Tangerina. As notas de corpo são Rosa Damascena,Jasmim, Ameixa, Violetas, Orquídea e Lírio-do-vale e a notas de fundo são o Jasmim Grandiflorum de Grasse, Jasmim Sambac, Flor de Laranjeira.