3 perfumes femininos amadeirados nacionais para você conhecer

A nota amadeirada está presente em diversos perfumes, sendo boa parte masculinos. Por isso, o aroma é muitas vezes relacionado erroneamente à masculinidade, porém, pensar dessa forma é errado, já que diversas fragrâncias femininas apresentam com qualidade e elegância essa nota.

Confira a seguir perfumes amadeirados femininos indicados pela YouTuber Juliara Ferreira.

214 Violeta & Sândalo - O Boticário

Possui uma saída fresca e floral, contudo se estende para um aroma amadeirado mais elegante.

As notas de topo são Bergamota, Pimenta Branca, Pera e Kiwi. No coração leva notas de Folha de Violeta, Gardênia, Osmanthus, Peônia e Cyclamen e as notas de fundo são Couro, Sândalo, Âmbar e Almíscar.

Essencial Oud - Natura

Faz parte de uma das linhas da Natura mais vendidas. É um perfume bombástico, com um aroma sentido à distância. Por isso, poucas borrifadas são o suficiente. Também possui um alto poder de fixação.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes contratipos femininos para você conhecer até o final do ano

As notas de topo são Pimenta Rosa, Pimenta Preta, Damasco e Frutas Secas, as notas de coração são Rosa, Priprioca, Jasmim, Pralinê, Loukhoum, Bálsamo de Gurjan e Nagarmota ou Óleo de Cipriol e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Copaíba, Baunilha, Sândalo, Cedro, Almíscar, Patchouli ou Oriza, Cashmeran, Ambroxan e Âmbar Cinzento.

Luiza Brunet Intensa - Avon

Como o nome sugere, é um perfume poderoso e intenso. A nota mais marcante é a de baunilha. É exclusivo para uso noturno.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Mandarina e Frésia. As notas de coração são Gergelim e Benjoim e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar Cashmere e Almíscar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 4 perfumes masculinos baratos para você utilizar na primavera

⋅ 5 perfumes importados com boa qualidade e bom preço

⋅ 6 perfumes IRRESISTÍVEIS da NATURA