Vídeo: Mulher faz tatuagem junto com homem que conheceu no Tinder no primeiro encontro

Mulher revela que fez uma tatuagem junto com homem que conheceu no Tinder no primeiro encontro Imagem: reprodução The Mirror/TikTok @lil.allyway

Para você, como é o primeiro encontro ideal? Algumas pessoas preferem ficar só na conversa, outras já topam beijos e carícias e outras ainda não veem nada demais em ir para a cama já de primeira.

Mas isso não é nada perto do que uma mulher conhecida como @lil.allyway no TikTok resolveu realizar no seu primeiro encontro com um match do Tinder. Eles decidiram por uma caminhada na praia e depois foram para um estúdio de tatuagem, conforme texto publicado no site The Mirror. E as pessoas se dividiram sobre a iniciativa nas redes sociais. Algumas disseram que foi algo exagerado, outras acharam algo bonito e disseram que foi “o encontro mais romântico de todos os tempos”.

“Eu e meu amigo do Tinder decidimos fazer tatuagens para o nosso primeiro encontro”, disse a usuária. Assista ao vídeo, que conta com mais de 500 mil visualizações.

“Eu fiz isso para um primeiro encontro, sem arrependimentos, é uma HISTÓRIA EXCELENTE”, uma pessoa comentou. Outra complementou: “eu fiz isso também, não me arrependo de nada.”

Mas nem todas as pessoas concordaram com a atitude. Um usuário escreveu: “Eu também fiz isso em um primeiro encontro e recebi ghosting (quando seu parceiro some sem explicações) depois”.

Apaixonada por tatuagens

Talvez a jovem que se tatuou no primeiro encontro tenha como referência Lilou Ciano, uma apaixonada por tatuagens. A mulher te 70% do corpo coberto por tatuagens e diz que não tem vontade de parar. “Fiz a primeira tatuagem em 2012 e em um ano tatuei cerca de 70% do meu corpo. Eu tinha sessões de tatuagem toda semana! Desde 2014 eu passei a cobrir minhas tatuagens antigas e a expandir algumas, então atualmente tatuei 88% do corpo e sigo aumentando a porcentagem”, revela a jovem.

