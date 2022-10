Mulher de 25 anos utiliza ovelhas como ‘pet de terapia’ para ajudá-las a superar câncer

Você provavelmente já ouviu falar de pet de terapia ou animal de suporte, onde geralmente são escolhidos cães, gatos ou até mesmo cavalos para ajudar às pessoas a superar problemas emocionais. Mas e as ovelhas de terapia? Será que também são eficazes?

Izzy e Ida é uma dupla de ovelhas da raça Valais Blacknose que serviu de apoio à sua dona que lutava contra o câncer.

Hannah Russell tem 25 anos e foi diagnosticada com sarcoma estágio 3 em 2019 é um ano depois com câncer de pele. Ao todo, foram seis procedimentos de radioterapia em dois anos, o que afetou muito sua saúde física e mental.

Após pesquisar sobre animais de suporte animal, ela viu que eles poderiam auxilia-la a ter mais ânimo com o tratamento. Então em 2021 Izzy e Ida se juntaram a ela aonde moram, em Yorkshire Dales.

De acordo com o ‘The Mirror’, o câncer de Hannah entrou em remissão em junho deste ano. Ela descreve suas ovelhas como se fossem ‘cães grandes’.

“Tem sido alguns anos difíceis para mim, mas Izzy e Ida forneceram terapia e diversão sem fim, especialmente nos dias difíceis. Ambas têm grande personalidade, adoram brincar e são divertidas e saltitantes. Eu sempre amei animais e todas as coisas ao ar livre, e estar cercado por todos eles realmente me ajudou”, diz a jovem.

Desde que Hannah adotou as ovelhas como animais de terapia, ela compartilha o dia-a-dia do trio nas redes sociais. Ao todo, os vídeos já bateram 72 milhões de visualizações em seu blog chamado ‘Hannah, Little Alf and Friends’.

“Eu posto vídeos diários deles on-line. […] Eles realmente me deram um novo foco quando eu mais precisava de um, e não consigo imaginar ter lidado com minha doença sem eles.”

