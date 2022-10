Moda: segredos que vão fazer de você uma mulher mais elegante, a partir de hoje!

Ser uma mulher elegante vai além de usar roupas e acessórios de grifes de luxo, é sinônimo de bom gosto e atitude. E não é tão complicado quanto parece! Todas podemos nos tornar se quisermos.

Por isso, confira essas dicas que a Glamour do México compartilhou e vamos colocar mais elegância no nosso dia a dia!

1. Melhore sua postura

Acredite: nem mesmo as melhores roupas lhe deixarão elegante se estiver com as costas curvadas. Tente manter a postura reta quando estiver em pé, mas também quando andar e sentar. É importante que sua postura seja natural e pareça e fique confortável com ela.

2. A maquiagem leve é a mais elegante

Por exemplo, se os seus olhos têm tons escuros ou muito marcantes, opte por um batom nude, mas se quiser pintar os lábios de vermelho, escolha uma maquiagem mais clarinha e natural para os olhos.

3. Conheça-se melhor!

Outra das melhores dicas que vão fazer de você uma mulher mais elegante é identificar quais tons combinam melhor com seu tom de pele e quais são as roupas que mais valorizam seu corpo. Também é importante que você identifique seu estilo pessoal e que o mantenha.

4. Evite o descuido

Roupas sujas, amassadas ou velhas projetam uma imagem ruim de você e projetam elegância zero em uma mulher. Como mencionamos, o mesmo se aplica à sua higiene e cuidados pessoais, desde seu cabelo e seu cheiro, até suas unhas, que devem ter uma boa aparência.

5. Invista em itens e acessórios para elevar seus looks

Recomendamos que opte por peças que deem um toque de classe a qualquer dos seus looks, como os sapatos ou uma bolsa que seja fácil de combinar e que possa usar sempre.

Um perfume sofisticado que combine com sua personalidade também é um ótimo investimento.