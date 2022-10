A realeza também usa roupas baratas: looks que usam e custam menos de 60 dólares

Quando se fala nas mulheres da família real, logo pensamos em alta costura e peças de roupa em valores completamente inacessíveis. Mas, não é sempre assim. Muitas vezes, as peças que vemos em fotos e desejamos, são mais acessíveis do que pensamos.

Meghan Markle, Victoria da Suécia, Letizia Ortiz (rainha consorte da Espanha) e Kate Middleton, são algumas integrantes da família real que mostram suas roupas nem sempre são sinônimo de luxo, e que também usam marcas de baixo custo, como Zara, H&M e Topshop, que fazem seus looks dignos de admiração e que podem ser replicados sem necessidade de muito dinheiro.

As marcas de baixo custo favoritas da realeza

Zara

Vamos falar em marcas que podemos encontrar aqui no Brasil? Sim, é muito comum ver a relaeza vestida de Zara, como parte de seus looks casuais. Sabemos que esta marca contém tendências e uma série de peças que valorizam qualquer look e, graças a isso, conquistou um lugar no guarda-roupa da realeza, especialmente da Kate Middleton e da rainha Letizia.

Massimo Dutti

Essa é a marca favorita de Meghan Markle, que usou trench coats e uma série de peças de diferentes coleções da marca espanhola e que está sempre no guarda-roupa da duquesa de Sussex.

Topshop

Uma das favoritas de Kate Middleton, em diversas ocasiões ela foi flagrada vestindo jeans, blazers e sapatos da marca inglesa de fast fashion.

Kate é conhecida por defender e incentivar a sociedade que reaproveitar suas roupas é uma maneira de cuidar da terra. A gente agradece e se inspira em Kate, afinal, se até ela repete o lookinho, quem somos nós para não repetir?

El vestido de #KateMiddleton q amé cuesta US$59 espero q si llega a @Topshop_Chile llegue al mismo precio! Lo quiero pic.twitter.com/0uCYUNDJLD — EnfermerApruebo🌳🇨🇱🦊® (@mcarolina_ph) May 4, 2013

H&M

Victoria da Suécia foi vista usando a marca sueca e a rainha Letizia também foi vista com a saia da linha ‘Concious’ da H&M, focada na sustentabilidade e no cuidado com o meio ambiente.

Bellissima Letizia Ortiz con questa gonna (low cost!) di H&M Conscious Collection. Tutti i dettagli del look qui 👉 https://t.co/ib2iqumPUU pic.twitter.com/n1twaZZRYE — Vogue Italia (@vogue_italia) December 4, 2019

Beulah London

Outra marca popular que Middleton usa e causa alvoroço é a Beulah London. Dois dos seus vestidos, em rosa, vermelho e verde, foram dos mais procurados na época, o que indica que Katec demonstra o seu gosto e apoio aos britânicos com marcas de baixo custo.