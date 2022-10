6 perfumes IRRESISTÍVEIS da NATURA

A Natura é uma das marcas brasileiras de perfume mais vendidas e possui fragrâncias para todos os gostos no seu acervo.

A lista a seguir elaborada pela youtuber Juliara Ferreira trás as 6 fragrâncias da marca que a especialista tem em sua coleção que mais chamam a atenção e recebem elogios.

Ilía Secreto

As notas de topo são Uvas, Ameixa, Pera e Mandarina. As notas de coração são Jasmim, Orquídea, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Fava Tonka, Café, Sândalo, Cedro e Ishpink.

Essencial Supreme

As notas de topo são Ameixa, Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Violeta, Ylang Ylang, Jasmim Sambac, Íris e Rosa Damascena e as notas de fundo são Baunilha, Ishpink, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Mirra, Sândalo, Cenoura, Cedro e Ambreta.

Kriska Sonhos

As notas de topo são Pêssego, Mandarina, Maçã e Cereja. As notas de coração são Doce de Leite, Paramela, Jasmim, Peônia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Cacau, Sândalo, Copaíba, Almíscar e Cedro.

Una Senses

As notas de topo são Cassis e Tangerina. As notas de coração são Tuberosa, Jasmim e Notas Florais e as notas de fundo são Fava Tonka, Âmbar, Sândalo, Cedro, Almíscar, Baunilha, Notas Doces, Benjoim, Cashmeran e Patchouli ou Oriza.

Luna Floral

As notas de topo são Pimenta Rosa, Bergamota e Frutas Vermelhas. As notas de coração são Mel, Violeta, Lírio-do-Vale e Notas Florais e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Cedro e Almíscar.

Curtidas de Humor

As notas de topo são Amora, Framboesa, Pimenta Rosa e Mandarina. As notas de coração são Avelã, Orquídea Negra, Heliotrópio, Frésia e Jasmim e as notas de fundo são Pralinê, Baunilha, Cumarina, Maltol, Sândalo, Madeira de Âmbar, Patchouli ou Oriza, Cedro e Almíscar.