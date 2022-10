5 perfumes importados com boa qualidade e bom preço Imagem: Pexels

Não é sempre que se encontra perfumes importados com preço de nacional, por isso o especialista em perfumes, Luís Jordão, listou quais são os perfumes importados que atualmente estão com um preço mais em conta, próximo aos perfumes brasileiros, mas que trazem qualidade. Confira:

CK be - Calvin Klein

Essa é uma fragrância compartilhável lançada em 1996. Por ser fresca, é ideal para as temperaturas atuais da estação primavera e também para o verão.

As notas de topo são Lavanda, Notas Verdes, Bergamota, Hortelã, Junípero ou zimbro e Mandarina. As notas de coração são Grama verde, Pêssego, Jasmim, Frésia, Magnólia e Orquídea e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Cedro, Baunilha, Âmbar e Opoponax.

Club de Nuit Intense Man - Armaf

Outro perfume cítrico e com um toque frutado. É inspirado em Creed Aventus, um outro perfume importado, porém com preço mais elevado.

As notas de topo são Limão, Abacaxi, Bergamota, Groselha Preta e Maçã as notas de coração são Vidoeiro, Jasmim e Rosa as notas de fundo são Almíscar, Âmbar Cinzento, Patchouli ou Oriza e Baunilha.

Starwalker - Montblanc

Um perfume importado amadeirado e ao mesmo tempo cítrico. É um dos mais famosos da atualidade quando se pensa em perfume para escritório. Sendo versátil, pode ser utilizado como assinatura.

As notas de topo são Bambú, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Sândalo, Almíscar Branco e Cedro e as notas de fundo são Gengibre, Resina de Abeto, Noz-moscada e Âmbar.

Mercedes-Benz Club Black

Diferente dos citados anteriormente, esse é um perfume baladeiro, pois seu aroma adocicado chama a atenção de longe.

A nota de topo é Bergamota. As notas de coração são Incenso e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha, Benjoim, Notas Amadeiradas e Ambroxan.

