4 alimentos que mais prejudicam a saúde do seu coração

A insuficiência cardíaca é uma condição de saúde crônica que acontece quando o coração para de bombear o sangue de forma correta para o corpo. A insuficiência então gera doenças, como hipertensão, arritmias e problemas congênitos, entre outros.

Além da consulta com um cardiologista para confirmar o diagnóstico e saber quais alternativas e tratamento o profissional irá indicar, algumas medidas, como a alimentação saudável, pode contribuir com a saúde do coração, já o consumo de determinados alimentos prejudicam o órgão.

A seguir, veja quais são os alimentos que estão prejudicando a saúde do seu coração:

Lacticínios

Alimentos lácteos são eficazes em dietas devido às vitaminas, minerais e proteínas presentes nesses produtos. Porém, alguns deles são ricos em gorduras e podem estar relacionados a problemas cardíacos, então os especialistas recomendam escolher variedades com baixo teor de gordura.

“(Produtos lácteos com baixo teor de gordura) têm um claro benefício se você tiver colesterol alto. As versões com menos gordura do leite, queijo e iogurte natural também têm menos energia (calorias), por isso podem ser úteis se você tentar controlar o peso”, explicou Tracy Parker, dietista da British Heart Foundation.

Alimentos processados

Devido a alta porcentagem de sódio e gorduras saturadas que aumentam a pressão arterial, as carnes processadas devem ser evitadas, pois, além da hipertensão, esse alimento pode gerar uma série de outras doenças cardíacas.

Frituras

Assim como os alimentos processados, segundo uma análise realizada em 2021, cada 114 gramas de alimentos fritos podem aumentar o risco de problemas cardíacos em 3%.

Álcool

A bebida alcoólica também é um fator de risco para problemas no coração, mas alguns cientistas explicam que, caso seja uma ingestão pequena, não é algo tão ruim, porém outros indicam que o álcool nunca deve ser consumido.

De qualquer forma, existe uma doença específica no coração causada pelo consumo de álcool.

“A cardiomiopatia alcoólica ocorre pelo enfraquecimento do músculo cardíaco, que se torna incapaz de bombear o sangue para o corpo e geralmente está associado ao abuso prolongado de álcool”, explica o Meganotícias.

