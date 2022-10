Confira uma maravilhosa receita de pãozinho de tapioca para fazer em casa facilmente. Uma preparação sensacional, super prática e deliciosa.

A dica saborosa foi compartilhada recentemente no YouTube, pelo canal especializado ‘Cozinhando com a Ly’, com o tutorial completo.

Receita de pãozinho de tapioca de forno para fazer em casa facilmente; café da manhã leve e saboroso

Como revelado pelo canal, por meio do vídeo, é uma preparação fácil de fazer seguindo as orientações. Confira a lista de ingredientes:

2 xícaras de tapioca hidratada

1xícara ou 100g de amido de milho

1xícara ou 130g de queijo ralado

1colher (café) de sal

1colher (sobremesa) de manteiga

1 ovo grande

90 ml de leite

1 colher (chá) de fermento em pó para bolo

Queijo para finalizar

Confira o modo de preparo completo (passo a passo) neste vídeo maravilhoso.

