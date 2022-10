Reprodução - The Bold Type (Disney–ABC Domestic Television)

Términos nunca são fáceis e a recuperação pode ser um dos momentos mais reveladores e silenciosos também.

Confira o que cada signo esconde durante um término definitivo:

Áries

O ariano esconde que a situação dá muitas voltas em sua mente quando está só, pois mesmo assim se mantém de pé e lidando com a ferida sem desanimar.

Touro

O taurino continua ouvindo as emoções que faziam seu coração bater mais rápido, mas tenta calar elas lembrando o que foi doloroso. É preciso só ter cuidado para não cair em um rancor sem fim.

Gêmeos

O geminiano pode encontrar muitos pretextos e saídas para tentar esconder sua vontade de regressar. Ao não lidar com a superação de cara pensar que sempre existirá uma segunda chance.

Câncer

O canceriano pode mostrar sua dor, mas também pode usar outras pessoas secretamente para superar esse amor e machucar os outros ou a si mesmo.

Leão

O leonino esconde que diante de qualquer dificuldade pensa em voltar e dar uma segunda chance, por mais que depois recupere a cordura e volte atrás.

Virgem

O virginiano tentará viver seus dias de forma controlada e responsável, mas tentará buscar em sua intuição maneiras de que sua vida continue se conectada ao do outro de alguma forma.

Libra

O libriano pode se envolver com pessoas com nada em comum e não demonstrará se sentir perdido com a ida de um amor, por mais que sinta isso na mente e coração.

Escorpião

O escorpiano pode tentar dominar os pensamentos e emoções, mas no fundo sempre acaba criando histórias de retorno e redenção que mexem muito com seus sentimentos.

Sagitário

O sagitariano pode partir para longe, mas continuará se lembrando das músicas e momentos, pensando em um possível reencontro no futuro.

Capricórnio

O capricorniano apelar para a sensatez e mostrar isso para todos, mas no fundo continua se informando dos passos e vida do outro pelos meios que forem possíveis.

Aquário

O aquariano irá tentar fazer buscas mais interessantes em sua vida, mas sentirá por um tempo que nunca mais será compreendido no amor, o que o faz fechar algumas portas para oportunidades.

Peixes

O pisciano se apega a independência, mas a solidão mexe com ele que buscará novas formas de demonstrar seu carinho e pode até imaginar que ainda está com a pessoa que saiu da sua vida.