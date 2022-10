O fenômeno mistério ultrarrápido captado pelo Hubble da NASA no espaço que desafiou estudiosos

Astrônomos usando o Telescópio Hubble da NASA fizeram uma medição única que indica que um jato, atravessando o espaço a velocidades superiores a 99,97% da velocidade da luz, foi impulsionado pela colisão titânica entre duas estrelas de nêutrons.

Como detalhado pela NASA, o evento explosivo, chamado GW170817, foi observado em agosto de 2017. A explosão liberou a energia comparável à de uma explosão de supernova. Foi a primeira detecção combinada de ondas gravitacionais e radiação gama de uma fusão de estrelas de nêutrons binárias.

As consequências dessa fusão foram vistas coletivamente por 70 observatórios ao redor do mundo e no espaço, em uma ampla faixa do espectro eletromagnético, além da detecção de ondas gravitacionais.

Os cientistas rapidamente apontaram o Hubble para o local da explosão apenas dois dias depois. As estrelas de nêutrons entraram em colapso em um buraco negro cuja poderosa gravidade começou a puxar material em direção a ele.

Como detalhado pela NASA, Esse material formou um disco girando rapidamente que gerou jatos que se deslocavam para fora de seus pólos. O jato rugindo colidiu e varreu o material na concha em expansão de detritos da explosão. Isso incluiu uma bolha de material através da qual um jato emergiu.

Embora o evento tenha ocorrido em 2017, levou vários anos para os cientistas encontrarem uma maneira de analisar os dados do Hubble e os dados de outros telescópios para pintar essa imagem completa.

A observação do Hubble foi combinada com observações de vários radiotelescópios da National Science Foundation trabalhando juntos para interferometria de linha de base muito longa (VLBI). Os dados de rádio foram obtidos 75 dias e 230 dias após a explosão.

A medição do Hubble mostrou que o jato estava se movendo a uma velocidade aparente de sete vezes a velocidade da luz. As observações de rádio mostram que o jato mais tarde desacelerou para uma velocidade aparente de quatro vezes mais rápida que a velocidade da luz.

Na realidade, nada pode exceder a velocidade da luz, então esse movimento “superluminal” é uma ilusão. Como o jato está se aproximando da Terra quase à velocidade da luz, a luz que ele emite posteriormente tem uma distância menor a percorrer. Em essência, o jato está perseguindo sua própria luz. Na verdade, mais tempo se passou entre a emissão da luz do jato do que o observador pensa. Isso faz com que a velocidade do objeto seja superestimada – neste caso, aparentemente excedendo a velocidade da luz.

Ainda de acordo com as informações, as medições do Hubble, combinadas com as medições do VLBI, anunciadas em 2018, fortalecem muito a suposta conexão entre fusões de estrelas de nêutrons e explosões de raios gama de curta duração. Essa conexão requer um jato de movimento rápido para emergir, que agora foi medido em GW170817.

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA