Estudo mostra que as pessoas ainda podem estar conscientes mesmo depois da morte Imagem: Freepik

Um estudo divulgou que as pessoas podem permanecer conscientes mesmo após terem morrido. Segundo os pesquisadores, alguns pacientes mantiveram um nível de consciência depois que seus corações pararam de bater.

De acordo com o site The Mirror, o artigo com a pesquisa foi publicado na revista médica ‘Resuscitation’, que examinou mais de 2 mil casos de paradas cardíacas.

Um dos pacientes entrevistados foi um homem que lembrou com exatidão o momento que os médicos o ressuscitaram.

“O homem descreveu a percepção de observar eventos do canto superior da sala e continuou a sentir uma sensação de olhar para baixo de cima. Ele descreveu com precisão pessoas, sons e atividades de sua ressuscitação”, diz o artigo.

LEIA TAMBÉM: Jovem de SP mobiliza amigos e entrega 300 pacotes de figurinhas para crianças que não podiam comprar álbum original

Do total de 2.060 casos pesquisados no estudo realizado em 2015, 330 pacientes sobreviveram às suas paradas cardíacas.

Não foram todos que se lembraram com exatidão do momento, mas alguns tinham lembranças distintas.

Nove deles tiveram “experiências de quase morte” e dois relataram consciência visual durante suas paradas cardíacas.

“Embora experiências de quase morte tenham sido relatadas por 10% dos sobreviventes de parada cardíaca, as experiências cognitivas e mentais gerais mais amplas associadas a paradas cardíacas, bem como a conscientização, e a associação entre eventos reais de parada cardíaca e a lembrança auditiva e visual dos eventos não foram estudadas”, explica.

Experiência de quase morte

A experiência de quase morte (EQM) é um processo onde as pessoas se encontram clinicamente mortas, mas têm visões de uma outra existência com sensações e visões, mas retornam para a ‘vida real’.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Pacientes com diabetes têm mais risco de apresentar declínio cognitivo

⋅ Estudo sugere que microorganismos causaram extinção em massa em Marte