Esse alimentos te ajudam a prevenir o câncer

A alimentação saudável não contribui somente no balanceamento do peso, mas consumir frutas, legumes e evitar certos tipos de produtos, como bebidas alcoólicas, também pode fazer com que você tenha mais tempo de vida, pois previne diversas doenças, como o próprio câncer.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de mama é o segundo que mais afeta as mulheres no Brasil, seguido pelo câncer de colo de útero. Unir uma alimentação saudável com o exercício físico frequentemente, além de manter o peso corporal, pode prevenir a doença.

O Inca calcula que neste ano, 66.280 novos casos de câncer de mama serão registrados até o fim de 2022, com 16,5% vindo a óbito. Já os casos de câncer de colo de útero estima-se 16.710 casos novos.

A campanha Outubro Rosa tem como objetivo conscientizar a população sobre a prevenção da doença e a importância de realizar exames.

“Muitos estudos apontam que uma alimentação saudável é um fator que colabora para manter o organismo com suas funções saudáveis, evitando o aparecimento de doenças, entre elas o câncer. Com um organismo bem nutrido, nosso sistema imunológico é capaz de detectar as células defeituosas e eliminá-las antes que se multipliquem e formem um tumor” afirma a coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, Patrícia de Moraes Pontilho.

A especialista listou alguns alimentos que ajudam a prevenir a doença:

Frutas vermelhas

Ricas em flavonoides, um tipo de antioxidantes natural que desacelera o processo de envelhecimento, contribuindo com a manutenção de células saudáveis.

Frutas cítricas

Laranja, acerola e abacaxi são alimentos que contém vitamina C, antioxidante que auxilia na defesa do organismo.

Tomate, goiaba e melancia

Já esse fruto é frutas possuem licopeno, o que dá a cor avermelhada. A substância é um antioxidante que repara danos causados às células.

Outros alimentos que previnem o câncer, segundo Patrícia, são: