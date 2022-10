Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 16 a 22 de outubro de 2022

Mais uma semana está começando e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Mesmo com ansiedade e pouca tranquilidade, tente pensar com mais razão e resolver os problemas de forma prática. Sabedoria e paciência.

Touro

Não se deixe dominar pelo medo ou liberte seu coração de rancores, pois isso trará esperança e clareza para abrir os caminhos.

Gêmeos

Pessoas se afastam de você por conta do ego. É hora de recuperar a generosidade e humidade para seguir seu caminho.

Câncer

Quem está passando por uma fase muito difícil no relacionamento, deve tentar compreender a causa disso com reflexão e calma. Uma reconciliação pode acontecer.

Leão

A vida pode parecer injusta, mas as recompensas chegam se você tiver paciência e plantar o que quer colher. Tenha foco e não desanime!

Virgem

Se apegue a criatividade e comece a sair do desanimo. Cure as feridas com intuição e otimismo para seguir em frente da melhor forma.

Libra

Hora de buscar maneiras de ter harmonia e paz em sua casa. Tente compreender as pessoas e ajudá-las em seu caminho.

Escorpião

Os obstáculos nos relacionamentos são superados quando o amor é relembrando e transformado de novo. Invista na sua autoestima, confiança e diálogo.

Sagitário

Não deixe os problemas dominarem e comece a tomar iniciativas para resolver tudo isso. Siga o seu caminho com coragem.

Capricórnio

É melhor amolecer seu coração com mais generosidade e bondade. Os erros precisam ser perdoados para que você siga m frente de verdade.

Aquário

Continue lutando pelos objetivos e coloque-se em primeiro lugar. A firmeza para seguir seu caminho fará toda a diferença.

Peixes

Deixe o amor entrar em sua vida e não permita que terceiros compliquem seus relacionamentos. Abra os olhos!

