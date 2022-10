Veja dicas caseiras para secar espinhas de forma rápida

Parece até ‘proposital’, mas se você tem algum um encontro ou evento importante onde vai precisar trabalhar a sua imagem, a acne vai aparecer. E nessas horas, para não acabar ‘cutucando’ o sinal e piorando a situação, o melhor a se fazer é tratar a região, e é aí que os remédios caseiros podem entrar em cena. Eles não possuem efeito imediato, mas acabam aliviando a inflamação e curando a pele mais rápido. Mas é importante compreender que, caso o problema de acne seja forte e persista, é preciso procurar um dermatologista.

Se o problema foi esporádico, você pode seguir as dicas do site Tua Saúde, que indica o uso de chás ou máscaras que são antioxidantes e controlam a oleosidade da pele, uma das causadoras de espinhas.

Além da consulta com o dermatologista e o uso de produtos, uma outro fator muito importante que contribuiu com a saúde da pele é a ingestão de água, além de uma alimentação saudável, com o consumo de cereais integrais, sardinha e castanhas, por exemplo, que são comidas anti-inflamatórias.

Dicas caseiras

Confira a seguir algumas misturas caseiras retiradas do site especializado para você utilizar no tratamento de espinhas:

Máscara de aloe vera e jojoba

Também conhecida como babosa, o ingrediente é cicatrizante, bactericida, fungicida e anti-inflamatório. Misturado ao óleo de jojoba, pode equilibrar as glândulas sebáceas, que por sua vez controla a oleosidade.

Misture os ingredientes e aplique no rosto higienizado e seco utilizando os dedos. Deixe agir por 20 minutos e retire com água fria.

Tônico de camomila

Assim como os ingredientes anteriores, a camomila possui efeitos anti-inflamatórios, cicatrizantes, antimicrobianos e calmantes, que diminuem a inflamação.

Ferva 500 ml de água e acrescente 20 a 30g de flores frescas ou secas de camomila. Deixe repousar por 10 minutos e em seguida coe. Aplique o líquido na pele utilizando um algodão.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar nenhuma condição. Antes de realizar qualquer procedimento na pele, consulte um dermatologista.